Ziua Mondială a Sănătății: Împreună pentru sănătate. Alături de știință

Ziua Mondială a Sănătății este serbată anual în data de 7 aprilie. Tema din acest an scoate în evidență importanța științei pentru dezvoltarea sănătății publice.

În mesajul publicat cu ocazia aceste zile, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) evidențiază eforturile sale pentru a descoperi noi metode de îmbunătățire a sănătății oamenilor.

Printre domeniile de studiu se numără hrana, apa, salubritatea, vaccinurile și medicamentele, infecțiile, afecțiunile cronice și sănătatea mintală.

De Ziua Mondială a Sănătății, Președinția G7 a Franței va găzdui Summitul Internațional „One Health”. Reunind șefi de stat, lideri globali, oameni de știință și reprezentanți ai comunităților, summitul va evidenția modul în care știința și angajamentul politic pot deschide o nouă cale pentru protejarea sănătății planetei.

Organizația face apel la populație să își împărtășească experiențele despre descoperirile științifice care au îmbunătățit sănătatea.

OMS

Organizația Mondială a Sănătății este o instituție specializată a Națiunilor Unite. În cadrul Conferinței Internaționale a Sănătății de la New York (19 iunie-22 iulie 1946) a fost adoptată Convenția OMS, un tratat între națiunile lumii, care recunoștea că sănătatea nu este doar un drept fundamental al omului, ci și un drept fundamental pentru pace și securitate.

Ziua Mondială a Sănătății a fost instituită în 1948, odată cu înființarea Organizației Mondiale a Sănătății, organism ONU creat pentru a ajuta oamenii de pretutindeni să atingă cel mai înalt nivel de sănătate și bunăstare posibil. Ziua a fost marcată prima dată în 1950.

Sursă foto: Pexels