Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Aniversări și comemorări

Ziua Mondială a Sănătății: Împreună pentru sănătate. Alături de știință

de | apr. 7, 2026

Ziua Mondială a Sănătății este serbată anual în data de 7 aprilie. Tema din acest an scoate în evidență importanța științei pentru dezvoltarea sănătății publice.

În mesajul publicat cu ocazia aceste zile, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) evidențiază eforturile sale pentru a descoperi noi metode de îmbunătățire a sănătății oamenilor.

Printre domeniile de studiu se numără hrana, apa, salubritatea, vaccinurile și medicamentele, infecțiile, afecțiunile cronice și sănătatea mintală.

De Ziua Mondială a Sănătății, Președinția G7 a Franței va găzdui Summitul Internațional „One Health”. Reunind șefi de stat, lideri globali, oameni de știință și reprezentanți ai comunităților, summitul va evidenția modul în care știința și angajamentul politic pot deschide o nouă cale pentru protejarea sănătății planetei.

Organizația face apel la populație să își împărtășească experiențele despre descoperirile științifice care au îmbunătățit sănătatea.

OMS

Organizația Mondială a Sănătății este o instituție specializată a Națiunilor Unite. În cadrul Conferinței Internaționale a Sănătății de la New York (19 iunie-22 iulie 1946) a fost adoptată Convenția OMS, un tratat între națiunile lumii, care recunoștea că sănătatea nu este doar un drept fundamental al omului, ci și un drept fundamental pentru pace și securitate.

Ziua Mondială a Sănătății a fost instituită în 1948, odată cu înființarea Organizației Mondiale a Sănătății, organism ONU creat pentru a ajuta oamenii de pretutindeni să atingă cel mai înalt nivel de sănătate și bunăstare posibil. Ziua a fost marcată prima dată în 1950.

Sursă foto: Pexels

DISTRIBUIE

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române

În urmă cu 176 de ani, apărea Jandarmeria Română, înființată de domnitorul Grigore Alexandru Ghica prin aprobarea „Legiuirii pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”. Legea după care s-a organizat această structură de apărare a populației a fost Legea...

Ziua Mondială a Autismului: Fiecare viață are valoare

Ziua de 2 aprilie este dedicată conștientizării autismului și promovării incluziunii persoanelor autiste în societate. Anul acesta, Organizația Națiunilor Unite (ONU) propune tema „Autismul și umanitatea – Fiecare viață are valoare”. Tema evidențiază demnitatea și...

S-au împlinit 85 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă

Miercuri, 1 aprilie, s-au împlinit 85 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă, eveniment supranumit „Katyn-ul românesc”. În aprilie 1941, Bucovina de Nord făcea parte din componența Uniunii Sovietice, în urma ultimatumului adresat Regatului României în iunie 1940....