Ziua Mondială a Scriitorilor: Cuvântul scris păstrează și promovează valorile culturale

Ziua Mondială a Scriitorilor este celebrată în fiecare an în data de 3 martie. Inițiativa aparține organizației PEN International, care reunește autori profesioniști din multiple domenii și genuri literare.

Instituită pentru a evidenția rolul scriitorilor în societate, această sărbătoare pune în lumină diversitatea unei vocații care contribuie la promovarea și consolidarea valorilor culturale.

„PEN International este ghidată de idealurile Cartei PEN, care exprimă angajamentul fiecărui membru de a proteja libera circulație a ideilor și de a promova valoarea literaturii”, se precizează pe site-ul organizației.

Istoria apariției PEN International

Clubul Internațional Pen a fost înființat în anul 1921, la Londra, pentru a încuraja solidaritatea și colaborarea între scriitori din diferite țări.

Inițiativa i-a aparținut scriitoarei Catherine Amy Dawson Scott, iar primul președinte a fost romancierul John Galsworthy. La reuniunea inaugurală au participat 44 de autori.

„Potrivit lui Scott, ideea pentru PEN i-a venit în timp ce își scria romanul, Pietrele verzi, în Cornwall, în vara anului 1921. Scrisorile către fiica sa din această perioadă sunt pline de entuziasm pentru noul ei proiect – PEN – pe care îl va transforma dintr-un simplu vis cu ochii deschiși într-o realitate impresionantă în câteva luni”, se amintește în istoricul organizației.

Asociația reunește poeți, eseiști, romancieri și alți creatori de literatură, implicându-se activ în apărarea libertății de exprimare și în promovarea valorilor culturale. În prezent, funcționează printr-o rețea extinsă de centre din numeroase țări.

În România, PEN Clubul a fost înființat în anul 1923, printre inițiatori aflându-se Liviu Rebreanu. Din rândul membrilor au făcut parte personalități precum Lucian Blaga, Camil Petrescu și Mircea Eliade. După 1990, Centrul PEN și-a reluat activitatea, reafirmându-și angajamentul pentru susținerea dialogului cultural.

Foto credit: Pexels