Radio Renașterea

Radio RENAȘTEREA

 LIVE

Aniversări și comemorări

Ziua Muncii amintește de drepturile câștigate de muncitori, dar și de faptul că ideologii au profitat de lupta lor

de | mai 1, 2026

Ziua Internațională a Muncii, celebrată în fiecare an la 1 mai, își are originea în lupta muncitorilor din Statele Unite ale Americii pentru recunoașterea unui program de lucru de opt ore pe zi. Ulterior, Internaționala Socialistă a promovat ziua ca prilej de a avansa o agendă ideologică.

În a doua jumătate a secolului al 19-lea, munca de până la 16 ore pe zi era o realitate obișnuită pentru mulți lucrători americani. În acest context, revendicările pentru condiții mai bune au dus la organizarea unor ample manifestații și greve.

Un moment dramatic s-a petrecut în 3 mai 1886, în Piața Haymarket din Chicago: o demonstrație la care au participat zeci de mii de muncitori a degenerat în violențe soldate cu victime atât în rândul protestatarilor, cât și al forțelor de ordine.

În 1889, partide, organizații și sindicate reunite în a Doua Internațională Socialistă au decis ca data de 1 mai să fie dedicată comemorării acestor evenimente, transformând-o în Ziua Internațională a Muncitorilor. Ulterior, sărbătoarea a fost adoptată de numeroase state.

În Statele Unite și Canada, Ziua Muncii este marcată în luna septembrie, pentru a evita conotațiile ideologice asociate cu socialismul și comunismul.

În România, prima celebrare a zilei de 1 Mai a avut loc în 1890, în timpul domniei Regelui Carol I. În perioada regimului comunist, sărbătoarea a căpătat un caracter oficial și puternic ideologizat, fiind marcată prin parade și manifestații organizate la scară largă.

După 1989, accentul s-a schimbat, iar pentru mulți români, 1 Mai a devenit mai ales un prilej de odihnă și de petrecere a timpului alături de familie și prieteni.

Foto credit: Magnific

DISTRIBUIE

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

