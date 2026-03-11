Ziua Națională a Meseriilor este serbată anual în data de 11 martie

Ziua Meseriilor este sărbătorită la nivel național în data de 11 martie. Sărbătoarea a fost instituită prin Legea nr. 66/2019.

Cu acest prilej, Ministerul Educației, inspectoratele școlare, instituțiile de învățământ, precum și alte instituții ale statului organizează diverse evenimente și activități educaționale dedicate promovării meseriilor, se precizează în articolul 2 al legii.

Inițiativa are ca scop promovarea învățământului profesional și tehnic, precum și evidențierea importanței formării practice a tinerilor.

Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Meseriilor a fost adoptată de Senat la 26 septembrie 2018. În urma unei modificări importante, s-a stabilit ca această zi să fie marcată anual la 11 martie, dată care amintește de votul din 1864 pentru Legea asupra instrucțiunii a Principatelor Unite Române, adoptată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Legea prin care a fost instituită Ziua Națională a Meseriilor a fost promulgată de Președintele României în aprilie 2019.

Demersul inițial

Inițiativa instituirii unei zile dedicate meseriilor a fost susținută inițial de WorldSkills Romania (WSRo), o fundație care promovează dezvoltarea competențelor profesionale prin proiecte adresate comunităților locale și tinerilor interesați de formarea într-o meserie, conform Agerpres.

În data de 15 iulie 2016, în cadrul dezbaterii „Meseriile – arc peste timp”, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Tinerilor Meseriași, WSRo a anunțat intenția de a iniția un proiect legislativ pentru instituirea unei zile naționale dedicate meseriilor.

Prin acest demers s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare privind importanța învățământului profesional și a școlilor de meserii, precum și schimbarea percepției asupra acestor domenii. Totodată, o astfel de zi ar trebui să fie dedicată tuturor meseriașilor, indiferent de vârstă.

