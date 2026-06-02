Ziua Națională pentru Adopție: Copiii adoptați sunt „născuți” din iubirea părinților adoptivi

Parlamentul României a instituit Ziua Națională pentru Adopție în 2013, pentru a promova această alegere nobilă prin care un copil „se naște” din iubirea părinților care-l înfiază. Ziua este marcată anual în 2 iunie, începând din 2014.

Măsura legislativă promovează adopția și contribuie la combaterea stigmei cu care se confruntă părinții și copiii adoptivi în unele comunități.

Anul acesta, ziua va fi marcată în mai multe orașe. La București, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și Alianța România Fără Orfani (ARFO) organizează un punct de sprijin, informare și ghidare în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), la Roaba de Cultură din zona Pescăruș. Vor fi organizate activități distractive pentru copii.

Cifrele adopției în România

În 2022, legislația adopției a fost simplificată: căutarea rudelor biologice ale copilului (înainte de a fi declarat adoptabil) se face o singură dată și doar până la gradul al treilea de rudenie inclusiv. De asemenea, valabilitatea atestatului de familie adoptatoare a fost extinsă la 5 ani.

De atunci, numărul copiilor adoptați în România a crescut ușor, inclusiv prin adoptarea mai multor copii de 6-7 ani, deoarece majoritatea cuplurilor adoptatoare își doreau copii mici, dar copiii mici intrați în sistemul de protecție de stat nu este foarte mare.

La finalul anului 2024, în România erau înregistrați 7.744 de copii adoptabili și 2.774 de familii sau persoane atestate pentru adopția națională. În același an, au fost finalizate 1.200 de adopții.

Cum adopți

Așadar, este nevoie de mai multe familii dispuse „să nască” din iubire copii care nu sunt sânge din sângele lor.

Pașii de urmat sunt rezumați pe siteul Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție. Alte resurse valoroase se găsesc pe site-ul România fără Orfani, iar părinții care au nevoie de consiliere pot consulta și site-ul Tzubyskids.ro.

Practica anglo-saxonă

În prezent, inclusiv în România, există asociații care le oferă sprijin părinților adoptivi sau care vor să adopte. Cei care au adoptat sunt ajutați să se conecteze cu copilul adoptat, iar copiii adoptați sunt sprijiniți să depășească eventualele traume cu care vine din familia biologică sau din sistem și care sunt provocate de lipsa iubirii părintești în primii ani de viață.

În țările cu o cultură și o practică a adopției dezvoltate, cum ar fi Australia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, practica adopției este extinsă și la copiii nenăscuți.

Marșul pentru viață România și Republica Moldova propune în fiecare an legiferarea începerii procedurii de adopție din timpul sarcinii, după modelul australian și american. Intrarea directă în familia adoptivă după naștere ajută la dezvoltarea optimă a copilului și scutește mama biologică de grija zilei de mâine.

Legea prevede o perioadă de moratoriu după naștere, în care mama biologică are posibilitatea de a se răzgândi și a păstra copilul. Opțional, mama care dă spre adopție copilul poate ține legătura cu familia adoptivă, pentru a asista la momentele importante din viața lui.

