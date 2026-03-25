Ziua Poliției Române: Instituția aniversează 204 ani de existență de sărbătoarea Bunei Vestiri

Ziua Poliției Române este celebrată anual la data de 25 martie, dată care coincide cu sărbătoarea Bunei Vestiri.

Alegerea acestei zile nu este întâmplătoare, ci are o semnificație simbolică, legată de primul steag al Agiei (poliției), pe care era reprezentată scena Bunei Vestiri. Drapelul era confecționat din mătase de culoare galben-crem și avea o compoziție bogată în simboluri.

În anul 2026, Poliția Română aniversează 204 ani de la atestarea sa documentară modernă, moment care reflectă începutul organizării instituționale a structurilor de ordine publică în țara noastră.

Agia, prima formă de organizare a poliției

Înainte de apariția poliției moderne, atribuțiile de menținere a ordinii erau îndeplinite de Agie, instituție existentă în cele două Principate Române, cu sediile la București și Iași. Aceasta era condusă de un „agă”, comandant al pedeștrilor însărcinați cu paza orașului, iar ulterior șeful acestei structuri.

Primele forme organizate de poliție pot fi identificate încă din timpul domniilor lui Neagoe Basarab și Mihai Viteazul, evoluând ulterior în perioada domnitorului Mihai Suțu, când au fost introduse măsuri precum organizarea pazei Capitalei, emiterea primelor acte de identitate și reglementarea portului armelor.

În anul 1806, structurile de ordine din Capitală au început să fie denumite generic „poliție”, marcând un pas important în modernizarea instituției.

Un moment definitoriu a avut loc în 9 iunie 1850, când a fost emis actul numit „Cronica polițienească”, prin care erau stabilite atribuțiile diferitelor componente ale poliției. Ulterior, prin legile adoptate în timpul lui Alexandru Ioan Cuza (1860), Vasile Lascăr (1903) și prin Legea din 1929, atribuțiile poliției au fost extinse și mai bine reglementate.

După perioada Miliției, instituită în 1949, Poliția Română a fost reînființată în decembrie 1989, iar cadrul său legal a fost consolidat prin legile adoptate în anii următori, în special Legea nr. 218/2002.

Evenimente de Ziua Poliției Române

Cu ocazia acestei zile, inspectoratele de poliție din întreaga țară organizeazăevenimente menite să apropie instituția de cetățeni și să prezinte activitatea polițiștilor.

Printre acestea se numără expoziții de tehnică polițienească, demonstrații tactice și de autoapărare, exerciții cu câini de serviciu, simulatoare de siguranță rutieră, dar și „Ziua porților deschise”.

De asemenea, sunt organizate ceremonii oficiale și momente de premiere pentru polițiștii care s-au remarcat prin rezultate deosebite în activitate.

Prin art. 50 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002, data de 25 martie a fost desemnată Ziua Poliției Române.

Foto credit: Poliția Română