Ziua Recoltei, sărbătorită la Geaca prin rugăciune, binecuvântare și bucurie comunitară

Duminică, 28 septembrie 2025, credincioșii din Parohia Ortodoxă Geaca au marcat ediția a VIII-a a Zilei Recoltei, un eveniment organizat în colaborare cu Consiliul Județean Cluj, Primăria și Școala Gimnazială Geaca, și Asociația „Filantropia Ortodoxă” – filiala Gherla.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului” de către pr. Iulian Paul Isip, protopopul de Gherla, înconjurat de un sobor de preoți, între care s-a aflat și arhid. Dan Grigore Văscu, director al Radio Renașterea.

În cadrul cuvântului de învățătură, părintele Paul Isip a tâlcuit textul evanghelic al zilei, explicând alegerea peștelui ca simbol al primilor creștini. El a arătat că în limba greacă termenul ΙΧΘΥΣ (ichtys – pește) este un acronim alcătuit din inițialele mărturisirii de credință: „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”.

Totodată, părintele a evidențiat faptul că Domnul Iisus Hristos i-a numit pe Apostoli „pescari de oameni” cu un rost bine gândit. Spre deosebire de vânători, pescarii dau dovadă de multă răbdare și nu-și văd prada, ci își potrivesc mereu nădejdea și năvoadele după apele în care pescuiesc. În același fel, Apostolii și urmașii lor sunt chemați să-și modeleze propovăduirea după specificul popoarelor în mijlocul cărora slujesc.

Adresându-se credincioșilor din Geaca, părintele protopop a adăugat că tocmai ei, trăind lângă lacuri și având tradiția pescuitului, pot înțelege mai profund această chemare și se pot face, la rândul lor, „pescari de oameni” prin credința și mărturisirea lor creștină.

La momentul împărtășirii, interpretele Narcisa și Ana-Georgeta Balla au susținut un recital de pricesne.

La final, pr. paroh Horia Baciu a mulțumit preoților invitați, autorităților locale și tuturor celor implicați în organizarea sărbătorii. Totodată, a fost oficiată o slujbă de binecuvântare a noii clădiri multifuncționale din curtea bisericii, care va purta hramul „Sfântul Nicolae”.

Atmosfera de sărbătoare a continuat în curtea parohiei, unde sătenii au organizat un târg cu produse tradiționale și o agapă frățească. Ziua a fost îmbogățită cu activități pentru toate vârstele: călărie și plimbări cu trăsura pentru cei mari, iar pentru cei mici – tobogan gonflabil, pictură pe față, trambulină și dulciuri tradiționale.

Un moment aparte al sărbătorii a fost prezența voluntarilor de la Asociația Filantropia Ortodoxă – filiala Gherla, care au pus la dispoziția participanților un punct de verificare a sănătății. Cei interesați au beneficiat gratuit de măsurarea tensiunii arteriale, testarea glicemiei și recomandări medicale, sub îndrumarea specialiștilor. Inițiativa a fost apreciată de comunitate, completând prin grijă și responsabilitate atmosfera de bucurie a Zilei Recoltei.

Recitalul de pricesne susținut de Narcisa și Ana-Georgeta Balla a încununat bucuria unei zile în care credința, tradiția și comuniunea au adunat întreaga comunitate.

Mai multe poze AICI.