Ziua Tineretului este serbată anual în data de 2 mai: Rolul tinerilor în viața Bisericii

În fiecare an, în data de 2 mai, românii serbează Ziua Tineretului. Sunt organizate și promovate activități sociale, culturale, artistice și sportive, care vizează domeniile de interes ale tineretului.

Potrivit legii din 2004 care a oficializat sărbătoarea, autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții în domeniul tineretului se pot implica în sprijinirea materială, financiară și organizatorică a evenimentelor dedicate acestei zile.

Începând cu anul 2016, un oraș din România reprezintă Capitala Tineretului din România, similar titulaturii Capitala Europeană a Tineretului. Anul acesta, Alba Iulia este Capitala Tineretului în România.

Rolul tinerilor în viața Bisericii

Tinerii ocupă un rol vital în viața Bisericii, fiind „prezentul activ și creativ al Bisericii”, așa cum spune Patriarhul Daniel.

La rândul ei, „Biserica este chemată să acorde o atenţie deosebită tinerilor, apărând inocenţa, sinceritatea, curajul, dorinţa de înnoire şi toate va­lorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru cultivarea demnităţii umane şi a unei vieţi sănătoase, precum şi pentru căutarea mântuirii sau a vieţii veşnice”, mai spune Preafericirea Sa.

Tinerii sunt implicați în activități de voluntariat la evenimente majore precum Sfințirea picturii Catedralei Naționale sau sărbătoarea Sf. Dimitrie cel Nou de la Catedrala Patriarhală din București.

De asemenea, se organizează încă din anul 2016, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO). Ediția din anul acesta va avea loc în perioada 31 august-3 septembrie la București.

Asociațiile de tineret ortodoxe

La nivel național, tineretul ortodox român este organizat în jurul marilor centre universitare prin filialele ASCOR (Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români), dar și prin organizațiile ATOR (Asociația Tineretului Ortodox Român) sau diferite alte grupuri parohiale sau ale instituțiilor de învățământ teologic.

La nivel internațional, tinerii ortodocși români au Frăția NEPSIS – cu diferite filiale în Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale și ATORG (Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania) – în Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Activitatea organizațiilor de tineret ortodox vizează edificarea spirituală, educația, socializarea, voluntariatul și actele caritabile. Printre cele mai de impact inițiative filantropice se numără „Împreună ridicăm case”, proiect derulat de ASCOR Iași.

O altă zonă în care tinerii ortodocși activează este cea a organizațiilor pro viață și a centrelor de sprijin pentru femeile în criză de sarcină.

