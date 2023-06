23 iunie a fiecărui an este o zi importantă în calendarul Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi a Eparhiei pe care o conduce, fiind ziua de naştere a Preasfinţiei Sale, anul acesta împlinind 62 de ani. Ca la fiecare zi de naştere din ultimii ani, şi anul acesta Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi-a sărbătorit ziua de naştere prin oficierea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar.

„În Biserica lui Hristos toţi credincioşii, ca fii ai lui Dumnezeu, după botez, fii ai lui Dumnezeu după har, mulţumesc cu recunoştinţă Celui ce i-a adus din nefiinţă la fiinţă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De fiecare dată, ziua noastră în care am venit pe lume, în această frumoasă lume, creaţia lui Dumnezeu, este prilej de aducere aminte, de aducere a istoriei în memoria prezentă. Ne amintim de părinţii noştri care ne-au născut şi ne-au crescut şi îi pomenim cu evlavie şi recunoştinţă pentru că şi-au asumat venirea noastră pe lume, după ce Îi mulţumim în primul rând lui Dumnezeu. Apoi ne amintim de toţi cei pe care Dumnezeu ni i-a dăruit în viaţă să ne lumineze şi să neîndrume, pentru că, pe lângă părinţii după trup care ne-au ajutat să facem primii paşi în viaţă şi ne-au pregătit pentru viaţă, apoi vin părinţii duhovniceşti. Noi mulţumim astăzi lui Dumnezeu pentru părinţii duhovniceşti mari pe care ni i-a dăruit: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Părintele Serafim, stareţul nostru, Părintele Nicolae, împreunăc u noi astenitori la Rohia, dar şi un adevărat învăţător al nostru, şi apoi pe toţi dascălii care de la începututile şcolii noastre ne-au educat, toţi oamenii care au constribuit la formarea noastră şi la îndrumarea noastră, precum şi pe cei pe care ni i-a dăruit Dumnezeu în aceeaşi slujire. Slujire Arhierească, cum este Preasfinţitul Părinte Timotei, fratele nostru, pe cei din Administraţia Eparhială, pe cei administraţia extinsă a Eparhiei, pe toţi preoţii şi monahii şi poporul lui Dumnezeu, pe care ni l-a încredinţat Dumnezeu spre ocrotire, spre îndrumare, spre păstorire, spre luminare şi spre mărturisire a dreptei credinţe împreună. De aceea, întotdeauna, Biserica începe cu rugăciune către Dumnezeu de mulţumire. Aşa este şi această zi în care, sigur că aprofundăm, trecând de jumătatea vieţii, fiind în toamna vieţii, ne întrebăm ca şi Moise Proorocul, cum spunea Părintele Nicolae în Jurnalul fericirii: Doamne, de ce eu? De ce m-ai ales pe mine? Aşa a zis Moise: eu sunt gângav şi zăbavnic la vorbire şi nu voi putea să stau în faţa poporului şi în aceste momente ale vieţii te întreb de ce Dumnezeu a hotărât aşa? Şi poţi răspunde ce a găsit Dumnezeu ca să te cheme la o astfel de chemare. Nu desăvârşirea vieţii şi neînplinirea ei, ci poate râvna şi credincioşia faţă de voia lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu ne ştie pe fiecare ce cruce să aşeze pe umeri şi ce chemare să ne încredinţeze şi ştie dinainte că o s-o şi ducem. Chiar dacă uneori simţim povara ei, nu cârtim şi nu-i reproşăm lui Dumnezeu, ci ne supunem voii lui şi purtăm cu jertfelnicie cu răbdare şi cu multă bucurie Crucea lui Hristos. Fiecare om are o chemare şi de chemarea lui stă răsplata lui. Să ne ajute Dumnezeu să ne îndeplinim misiunea pe care ne-a dăruit-o pe pământ, nesocotimdu-ne nicio clipă unici şi providenţiali, pentru că creştinii n-au voie să creadă şi părinţii pustiei niciodată n-au crezut în sfinţenia vieţii lor sau în alegerea lor de către Dumnezeu. Dar cu toate acestea, ne împlinim lucrarea. O facem aici lucrarea lui Dumnezeu ca şi cum totul ar depinde de noi, lăsând totul în grija lui Dumnezeu. Aceasta este conştiinţa slujitorilor Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta astăzi suntem în Liturghie împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul şi cu cei apropiaţi ca să-i mulţumim lui Dumnezeu, să ne pomenim părinţii şi pe toţi cei dragi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”