După eliberarea de sub dominaţia otomană în 1821-1829, Grecia modernă a cunoscut un fenomen de occidentalizare forţată și de recuperare artifi cială a elenismului clasic pre-bizantin. Ignorarea voită a moștenirii culturale bizantine, a unui mileniu de elenism ortodox, a marcat negativ viaţa spirituală și teologia din Grecia ultimelor două veacuri1 . Devenind autocefală, Biserica Greciei s-a desprins de legătura ei tradiţională cu Patriarhia ecumenică, iar regele Greciei, Ott o de Bavaria, a promovat o politică anti-monahală agresivă, desfi inţând 425 de mănăstiri din cele 500 existente în sudul și centrul Greciei. În 1837 a fost înfi inţată și organizată după model german Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena, în care teologia ortodoxă era predată, fără un control al Bisericii, de către profesori laici cu studii în Occident . S-a creat astfel o fractură de proporţii între teologia „modernă” a noii Grecii și tradiţia duhovnicească și liturgică, mistică și ascetică a Sfi nţilor Părinţi. În vreme ce teologia academică a dobândit o formă scolastică și intelectualistă abstractă, reprezentată de dogmaticele profesorilor Andrutsos (1869-1935) și Trembelas (1886-1976), trăirea religioasă populară a fost deturnată de asociaţiile misionare laice (frăţia Zoi, înfiinţată în 1907, Sotir în 1959 etc.) pe linia unui activism și pietism eticist și biblicist de sorgin te protestantă. „Universitatea” și „asociaţiile laice” aproape că au înlocuit în conștiinţa grecilor paradigma divino-umanismului și idealul ascetic-contemplativ tradiţional ortodox întruchipat în monahism, cu un creștinism umanist (raţionalist, sentimentalist și voluntarist), cu puternice accente moraliste, care reducea îndumnezeirea la o îmbunătăţire a caracterului. După cum arăta pr. prof. Theodor Zisis, aceste organizaţii au suferit infl uenţe protestante considerabile: îndepărtarea de parohie și de Biserică; adunări private; zeci de publicaţii după model occidental; accentul pe predică și pe cântări creștine proprii; studierea cu precădere a Scripturii în cercuri biblice și neglijarea Tradiţiei patristice; defăimarea monahismului; accentuarea preoţiei universale și tendinţa de a ieși de sub ascultarea episcopilor; tendinţa de a-i privi pe ceilalţi ca pe niște păcătoși etc. Christos Yannaras, fost „zoist”, consideră pietismul o „erezie eclesiologică”, caracterizată prin individualism, ideologizare a credinţei, mentalitate instituţională, utilitaristă și secularistă, „alienare etico-juridică a mântuirii”, privatizare a vieţii sacramentale, eticizare convenţională și psihologică a Spovedaniei, „asimilare etică a ereziilor” etc.