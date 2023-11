Institutul Francez din România la Cluj-Napoca și partenerii săi organizează, în perioada 24 – 26 noiembrie, sub titlul „Călătorii digitale”, un circuit de expoziții, instalații și proiecții dedicat artelor digitale și artelor video.

Asemeni unei nopți a galeriilor, evenimentul invită publicul să descopere arta digitală sub diverse forme, pe durata unui weekend, în mai multe spații din Cluj-Napoca.

Prin intermediul proiectelor prezentate, artiștii invitați vor aborda fiecare, în manieră proprie, chestiuni legate de imaginea virtuală și peisajul mental. Proiectul oferă o scenă deschisă lucrărilor artistice care explorează și interpretează peisaje interioare și imaginare ale spiritului uman și pun accentul pe emoții, gânduri, amintiri și stări mentale.

Proiecte prezentate:

Constellations @ Casa Matei: lucrări din colecția Espace Multimédia Gantner (Franța), cu Susan Hiller, Enzo Schott, Ugo Arsac, Lauren Huret, Pierre Alféri;

Ficțiuni instabile @ UBB (Magazin Central et. 4): expoziție colectivă cu Faye Formisano, Olivier Bémer, Grégory Chatonsky, Virgil Puiac, Agata Olteanu, Peter Leidl & Márton Gáspárik, Gergely Mátyás. Curator: Horea Avram;

The Letter X @ Camera: expoziție personală de Morgane Baffier (Franța);

The Entropist @ Biju Gallery: Instalație de Sabina Suru. Cu participarea: Andrei Tudose – curatoriere, Cristi Balaș – programare, Cătălin Crețu – design de sunet;

I could also make a list of @ Art Melange: un proiect de Julie Vacher (Franța), în colaborare cu studenții Masteratului de bandă desenată și desen animat al UAD, coordonați de Alice Iliescu, Bencze László și Mihai Guleș;

Waiting Room @ La Cave, Institutul Francez: expoziție multimedia / exposition multimédia de Iulia-Dana Pușcașu și Baptist Gheeraert;

Meandering River @ Centrul pentru tineret: instalație AV a colectivului german Kling Klang Klong, prezentată de Centrul Cultural German Cluj-Napoca și întâlnire cu artistul Fernando Knof;

Hyperborean Ruins @ Matca Art Space: instalație de Toma Bărbulescu, în cadrul expoziției „Twisted Lullabies”;

Chimère Song @ Centrul de interes: proiecție și întâlnire cu artista Julie Vacher;

Ars Electronica on Tour @ Cinema Arta: proiecție de producții video din sfera animației digitale.

Parteneri: Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de teatru și film, Universitatea de Artă și Design, Espace Multimédia Gantner, Territoire de Belfort, Forumul Cultural Austriac, Austrian Federal Ministry of European and International Affaires, Ars Electronica Animation on Tour, Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca, Art Melange, Biju Gallery, Camera, Centrul de Interes, Cinema Arta, Matca Art Space, Art Crawl Cluj.