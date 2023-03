„Chipuri din veac în veci” – expoziţie de icoane vechi şi noi dedicată Duminicii Ortodoxiei

Sâmbătă, 4 martie 2023, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a vernisat expoziţia de icoane din secolul al XVIII-lea, precum şi icoane contemporane, aflată la ediţia a VII-a şi intitulată „Chipuri din veac în veci”, dedicată Duminicii Ortodoxiei. Expoziția este găzduită de sala Muzeu „Sfinţii Martiri Brânvoveni” de la Catedrala Episcopală „Sfântul Treime” din Baia Mare. Sunt expuse icoane de patrimoniu din colecţia Muzeului Centrului Eparhial, şi lucrări realizate de pictori şi iconari care activează în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.

„În sala muzeu „Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Muzeul incintei Catedralei noastre Eparhiale, pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, a avut loc cea de a VII-a ediţie a expoziţiei de icoane vechi şi noi, consacrate Duminicii Ortodoxiei”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„De fiecare dată, Sectorul nostru artă şi patrimoniu sacru se ocupă să organizeze această expoziţie. Avem invitaţi, de data aceasta a fost şi domnul Academician Marius Porumb, pentru că este un moment comemorativ pentru familia Domniei Sale, cel ce a fost marele sculptor, unic în Maramureş şi, probabil, că unul dintre cei mai mari din ţară şi chiar cunoscut şi peste hotare, Gheza Vida, care este socrul Domnului Academician Marius Porumb, a fost comemorat la 110 ani de la naştere şi vom face şi Slujba Parastasului de pomenire. Revenind la această expoziţie, este de o frumuseţe fără egal. Maramureşul are un patrimoniu sacru, în acest sens inestimabil şi unic, 157 de biserici de lemnp, în care se păstrează pictura, în unele foarte bine, în altele sunt icoane foarte valoroase, le preluăm de la parohii, le luîm în custodie, le restaurăm, le expunem tot aici la Muzeul eparhial, cât şi la muzeul din Palatul Centrului Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmaţiei, unde avem un muzeu amplu, cu mai multe săli şi expunem acolo carte veche şi icoane. Felicităm Sectorul patrimoniu sacru şi pictură bisericească şi pe ostenitorii de la acest sector, Părintele consilier Virgil Jicărean, Părintele Călin Iosip, care au organizat expoziţia şi îşi dau toată silinţa să salvăm cât mai multe icoane. Icoanele vechi şi bisericile vechi sunt ca nişte bătrâni bolnavi, au nevoie de îngrijire permanent şi de tratament permanent şi, în acest caz, trebuie să avem o mare purtare de grijă, să chivernisim cu toată cinstirea şi veneraţia patrimoniu şi zestrea pe care ne-au lăsat-o înaintaşii, pentru că aceasta este pecetea noastră identitară. Acesta este, până la urmă, prograsul nostru şi evoluţia noastră culturală, atât creştină, cât şi românească. Cu specific românesc. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a precizat Preasfințitul Părinte Iustin.

La deschiderea vernisajului au vorbit Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru şi pictură bisericească, moderatorul evenimentului şi organizatorul expoziţiei, Academician Marius Porumb, istoric de artă, directorul Institutului de Arheologie şi Istorie a Artei al Academiei Române, Dr. Teodor Ardeleanu, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare, Mihai Covaci, restaurator, Aura Pintea de la Direcţia pentru Cultură a judeţului Maramureş.

Expoziţia Chipuri din veac în veci a fost inclusă în cadrul manifestărilor culturale „Gheza Vida – 110 ani de la naştere”, care au cuprins un simpozion, dezvelirea unei plăci comemorative pe casa din Baia Mare unde a locuit şi Slujba unui Parastas, oficiat după vernisarea expoziţiei, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare în prezenţa familiei, rudeniilor şi iubitorilor de artă.

„Am participat la simpozionul dedicat sculptorului Gheza Vida, la 110 ani de la naşterea lui, şi ne ataşăm Duminicii Ortodoxiei, care este sărbătoarea bisericii noastre. Ne face deosebită plăcere şi mulţumim Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului pentru oficierea de către Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a parastasului pentru marele artist, a spus Acad. Marius Porumb. Noi suntem o familie de artişti: soţia mea, fiica lui Gheza Vida, este şi ea artist plastic, iar eu sunt istoric de artă. Iubim Maramureşul în mod special, pentru că mi-am început cariera făcând cercetări în Maramureş, am scris mai multe cărţi despre Maramureş. Maramureşul este un tezaur de artă şi cultură românească veche, ceea ce este absolut extraordinar de interesant şi important. Maramureşul are şi o istorie bisericească remarcabilă. Ne gândim la Mănăstirea din Peri, care a fost stavropighie şi sediu de episcopie. Românii sunt ortodocşi şi asta o dovedeşte şi expoziţia de icoane. Icoane au numai ortodocşii, catolicii au tablouri sfinte. Noi avem icoane, care s-au născut ca o imagine a lui Dumnezeu şi a sfinţilor, la care ne închinăm cu evlavie în bisericile noastre. Maramureşul este vestit pentru bisericile de lemn şi are un patrimoniu extraordinar. Maramureşul este una din ţările româneşti ale României”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin.