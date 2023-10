Classic Unlimited 2023: Concerte de pian la Gherla și în grădina botanică din Jibou

Turneul național de muzică clasică Classic Unlimited continuă seria concertelor de pian în spații inedite: Biserica și Claustrul Mănăstirii Franciscanilor din Gherla, județul Cluj (21 octombrie, ora 19:00) și Grădina Botanică “Vasile Fati” Jibou, din județul Sălaj (22 octombrie, ora 20:00).

Construite în secolul al XVIII-lea, Biserica și Claustrul Mănăstirii Franciscanilor din Gherla au o importanță istorică și culturală semnificativă, reprezentând un exemplu remarcabil de arhitectură barocă în Transilvania. Recent, au fost finalizate lucrări de restaurare care au avut loc între 2018 și 2022, acest proiect fiind considerat unul dintre cele mai complexe de pe plan național. Biserica, dedicată Sf. Petru de Alcantara, adăpostește un altar impresionant și face parte din traseul pelerinajului Calea Preasfintei Fecioare Maria (Via Mariae), legând sanctuarele mariane din Austria și România.

Grădina Botanică “Vasile Fati” din Jibou a fost înființată în anul 1968, la inițiativa profesorului Vasile Fati. Astăzi, se întinde pe o suprafață impresionantă de 25 de hectare, parte a ansamblului Wesselényi. În această oază naturală, colecțiile Grădinii Botanice adăpostesc peste 5.000 de specii de plante provenite din diverse regiuni geografice ale lumii, oferind astfel o experiență fascinantă pentru iubitorii de natură și pentru toți cei care apreciază frumusețea diversității botanice.

Ediția din 2023 a Classic Unlimited propune o incursiune în poveștile care stau la baza compozițiilor clasice și a celor de la granița dintre jazz și muzica clasică. Repertoriul divers cuprinde piese din muzica clasică romantică, dar și lucrări contemporane ce explorează influențe de jazz, promițând publicului o experiență muzicală bogată. Ele vor fi interpretate de pianistul Bogdan Vaida, inițiatorul proiectului. Artistul a dezvoltat anul acesta proiectul inedit Classic for Kids.

În repertoriul Classic Unlimited 2023: Intermezzo – Johannes Brahms; Pavana – George Enescu; Pisica și Șoarecele – Aaron Copland; Impromptu Op. 142, nr. 2 – Franz Schubert; Rhapsody in Blue – George Gershwin; Fifths and Drifts – Șerban Marcu; Jazz Turbulence – Cristian Bence-Muk; Midnight Chorale and Toccata – Ciprian Gabriel Pop.

Accesul publicului este gratuit și se face în baza unei rezervări online pe site-ul classicunlimited.ro. Locurile pentru cele două concerte au fost deja rezervate. În cazul în cazul în care vor fi rezervări anulate, organizatorul precizează că va anunța, cu o zi înainte de eveniment, numărul locurilor disponibile.

***

Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, proiectul a ajuns în România. În cele șase turnee de până acum, peste 10.000 de persoane au luat parte la cele 65 de concerte Classic Unlimited, care au avut loc în 51 de locuri neconvenționale din România.

Bogdan Vaida a absolvit Academia de Muzică din Cluj-Napoca și a continuat studiile în Germania, la Hochschule für Musik Freiburg. A cântat și a trăit mult timp la Freiburg, unde în 2015 a demarat proiectul Klassik Mittendrin. Din 2015 încoace, a susținut, în cadrul turneelor Klassik Mittendrin și Classic Unlimited, peste 100 de concerte în cele mai neașteptate locuri din România, Germania și Elveția, într-o încercare de a duce muzica mai aproape de oameni.