Conferințele Internaționale „Puck” revin la Cluj-Napoca

Teatrul de Păpuși „Puck”, alături de Facultatea de Teatru și Film (FTF) din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” organizează, în 21 și 22 octombrie, la Cluj-Napoca, o nouă ediție a Conferințelor Internaționale „Puck”.

Prima zi a manifestării va reuni prezentări și dezbateri ale unor profesioniști în domeniu, lansări de carte și un atelier, iar evenimentele din ziua de duminică, 22 octombrie, se vor adresa și publicului larg.

Conferința „Tehnici de expresie în teatrul de animație” își propune un schimb liber de idei sub forma prezentării unor lucrări relevante pentru teatrul de animație din România, într-un cadru care susține întâlnirea profesioniștilor din domeniu. Temele abordate vor avea în prim plan creația de teatru de animație și practici de actualitate în această formă de artă teatrală.

În cadrul acestui eveniment va avea loc și atelierul profesional susținut de Stephen Mottram, păpușar britanic renumit, specializat în arta marionetelor, recunoscut pentru explorarea unui nou stil teatral, bazat pe relația dintre muzica electro-acustică și imaginea compusă din mișcări.

„Întâlnirea din acest an va prilejui lansarea unei publicații care conține lucrările prezentate în cadrul primei ediții a conferinței Puppetry and Literature, About a Dramaturgy of the Imaginary, la care au participat Louise Lapointe, Katerina Dolenska, Irina Niculescu, Anca Ciobotaru, Ana Cucu Popescu, Bonczidai Dezső, Oana Leahu, Sun Wook Hyon, Varga Ibolya, Raluca Sas Marinescu. Ediția 2022 a adus în discuție relația între creația literară și formele de expresie specifice teatrului de păpuși, iar întâlnirea din acest an va diversifica aria dezbaterilor în jurul tehnicilor de expresie, fie că ne referim la mișcare, interpretare, tehnici vizuale, sonore sau noile media” – amintesc organizatorii.

Lucrările care vor fi prezentate la această ediție, sâmbătă, 21 octombrie, vor fi susținute în Sala Cinema a FTF, de: Ana Crăciun Lambru (regizoare) – „Investiție și recompense în păpușerie”, Delia Gavlițchi (regizoare, manager MiniReactor) – „Teatrul de animație din România. Abandon sau Resurecție?”, Denisa Ciocoiu (secretar literar, Teatrul de Copii și Tineret „Gong”) – „Teatrul pentru copii la intersecția dintre trecut și viitor: utilizarea tehnologiilor moderne în teatrul de animație”, Adela Moldovan (actriță) – „Esențializarea mișcării marionetei”, Florin Suciu (actor, co-manager, Teatrul Magic Puppet) – „Emoția unui obiect” și Octavian Szalad (redactor, Teatrul Azi) – „Puterea de expresie a păpușii literare: surse și efect dramatic”.

De la ora 16:30, Librăria Bookstory va găzdui lansarea cărții „4 piese cu susul în jos – Antologie de teatru contemporan pentru copii”. Prima zi a manifestării se va încheia cu „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte – Note de regie”, un eveniment performativ dedicat memoriei regizoarei Mona Marian, care va avea loc de la ora 18:30, la Teatrul de Păpuși „Puck”. Evenimentul are ca focus texte scrie de Mona Marian în diverse contexte profesionale și personale și își propune o călătorie senzorială și emoțională prin ultima perioadă de creație a regizoarei.

Cea de-a doua zi a conferinței, duminică, 22 octombrie se va desfășura la Teatrul „Puck”, unde, de la ora 10:00, este programată o sesiune deschisă publicului, a atelierului „Logica mișcării”, susținut de Stephen Mottram, cu actorii Teatrului de Păpuși „Puck”, iar de la ora 16:00, artistul britanic va susține prezentarea publică „Introducere în logica mișcării”. De la ora 17:00, publicul clujean este așteptat la spectacolul „Don Quijote”, în regia lui Ioan Brancu.