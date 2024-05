Corul „Sfânta Ecaterina” premiat la Olimpiada Naţională Corală de la Oradea

Corul „Sfânta Ecaterina” al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, dirijat de Arhid. Prof. Daniel Frumos s-a clasat pe locul al treilea la faza națională a olimpiadei naționale corale. Totodată, a obținut și premiul special acordat de Organizația „Cantus Mundi” România.

În perioada 16-18 mai 2024, Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Bihor a organizat Olimpiada Naţională Corală pentru gimnaziu, clasele V – VIII, etapa națională. Evenimentul, menit să stimuleze performanțele elevilor în domeniul artistic, a reunit la Oradea coruri din întreaga țară.

Corul „Sfânta Ecaterina” a fost înființat în luna ianuarie a acestui an, așadar cu mai puțin de 4 luni în urmă, și este format în totalitate din elevi ai ciclului gimnazial de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”. Formația cuprinde aproximativ 40 de membri. Am avut bucuria să participăm la Olimpiada Națională Corală care s-a desfășurat anul acesta pentru copiii din ciclul gimnazial. Concursul s-a desfășurat în 3 etape: prima etapa, cea județeană, pe care am câștigat-o, pe urmă etapa interjudețeană, sau zonală, pe care de asemenea am câștigat-o, și acum etapa națională care s-a desfășurat în perioada 16-18 mai la Oradea, unde ne-am clasat pe locul al treilea. Corul nostru a fost premiat, de asemenea, cu un premiu special din partea Organizației „Cantus Mundi” România pentru prezența scenică, expresivitate și coregrafie, a transmis pentru Radio Renașterea dirijorul corului, Arhid. Prof. Daniel Frumos.