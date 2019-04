„Crucea și Învierea – provocare și adevăr”, tema întâlnirii tinerilor ortodocși din Cluj-Napoca

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, tinerii creștin ortodocși clujeni preocupați de viața duhovnicească și dornici să aprofundeze legătura cu biserica s-au întâlnit miercuri seara, 17 aprilie 2019, în cadrul unei seri duhovnicești.

Cu acest prilej, de la ora 19:00, în Biserica parohiei clujene ,,Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din cartierul Gheorgheni, preoții și tinerii adunați s-au rugat împreună, iar apoi invitații speciali: prof. Gabriel Braic, profesor de limba si literatura romana la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca, și protos. Siluan Popescu, duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Elisabeta” din municipiu, au susținut o prelegere ancorată în realitățile cotidiene, specifică perioadei Postului Mare, cu tema „Crucea și Învierea – provocare și adevăr”.

Prezent în mijlocul tinerilor, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei le-a adresat un cuvânt de învățătură, pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Să fiţi fără de prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu neîntinaţi în mijlocul unui neam rău şi stricat şi întru care străluciţi ca nişte luminători în lume” (Filipeni 2, 15). De asemenea, le-a oferit ca exemplu viața unor tineri care au devenit sfinți, închinându-și viața lui Hristos, precum: Sfântul Ioan Valahul și Pier Giorgio Frassati.

La final, părintele Alexandru Constantin Ciui, protopop al protopopiatului Cluj II, moderatorul și gazda evenimentului, a mulțumit Ierarhului pentru binecuvântare, celor doi invitați și tuturor tinerilor care au răspuns prezent într-un număr mare.

Concursul Național Cultural-Artistic „Hristos, sufletul satului meu”

În cadrul serii au fost felicitați și premiați câștigătorii din Protopopiatul Ortodox Român Cluj II ai Concursului Național Cultural-Artistic „Hristos, sufletul satului meu”, desfășurat în tot cuprinsul Patriarhiei Române.

Astfel, Locul I a fost atribuit proiectului ,,Veșnicia s-a născut la sat”, realizat de Parohia ,,Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” și Colegiul Național Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Parohia Muntele Băișorii, sub coordonarea părintelui Iacob Cismaș și a doamnei profesoare Ionița Timiș. De asemenea, grupul de fete al proiectului care a obținut locul I, împreună cu un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, au interpretat mai multe pricesne specifice perioadei prepascale.

Locurile II, III și mențiuni au fost acordate proiectelor realizate de: Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Cartierul Zorilor, în parteneriat cu Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu”, sub coordonarea părintelui Cornel Felecan și a cadrelor didactice: Anamaria Hagău, Simona Zăpor, Antonia Petrea și Niculina Boncea; Parohia ,,Sfânta Treime”, în parteneriat cu Colegiul Național ,,George Coșbuc”, sub coordonarea părintelui consilier Cristian Baciu și a cadrelor didactice: Gianina Zegreanu, Cristina Sima, Mihaela Roba, Bianca Marciuc și Lioara Petruț; Parohia ,,Tuturor Sfinților”, sub coordonarea părintelui Horea Petrea, și Parohia ,,Sfântul Arhidiacon Ștefan”, în parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Alexandru Vaida Voevod”, sub coordonarea preoților: Mircea Bugnariu și Cosmin Trif și a cadrelor didactice: Voichița Șimon, Maria Bercean, Aura Târnovan Dăscălescu, Diana Buruian, Manuela Tatiana Maier; Parohia ,,Înălțarea Sfintei Cruci”, sub coordonarea părintelui Gavril Vârva; Parohia ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”, în parteneriat cu Liceul Waldorf și Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu”, sub coordonarea părintelui Virgil Man și a părintelui inspector Marian Sidon și a cadrelor didactice: Anca Stan, Liliana Mititean, Niculina Maria Boncea, Ștefan Melancu și Laura Târnovean.

Totodată, două premii speciale pentru creativitate au fost acordate proiectului realizat de Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”, în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Eugen Pora”, sub coordonarea părintelui protopop Dan Hognogi, a părintelui Dorin Ielciu și a doamnei profesoare Maria Suciu, alături de voluntarii grupului de copii ,,Sfântul Cuvios David din Evia” al parohiei; și proiectului realizat de Parohia ,,Sfântul Nicolae”, în parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Horea”, sub coordonarea părintelui Daniel Florin Claudiu și a cadrelor didactice Ioana Corujan și Stela Goncan.

În proiect au fost implicate 20 de parohii din Protopopiatul Ortodox Cluj II și tot atâtea școli din Municipiul Cluj-Napoca, 30 de preoți și 51 de cadre didactice, împreună cu 390 de tineri elevi ai școlilor clujene, o parte dintre ei fiind membri ai grupurilor parohiale de tineret, conform celor afirmate de părintele protopop Alexandru Ciui.

Întrunirea a fost organizată de Protopopiatul Ortodox Cluj II, în colaborare cu responsabilii activităților cu tinerii din cele trei cercuri preoțești din Cluj-Napoca, și anume de părintele Emanuel Cășvean de la Parohia ,,Sfântul Matei” din cartierul Mănăștur, de părintele Adrian Medan de la Parohia ,,Pogorârea Sfântului Duh” și de părintele Iliuță Popa de la Parohia ,,Sfântul Mina” din cartierul Bună Ziua. Aceste manifestări sunt organizate periodic și au ca scop dinamizarea și apropierea generațiilor tinere de preoții lor și, implicit, de Biserică.

La eveniment au participat preoții din parohiile clujene, numeroși tineri din cele trei cercuri preoțești din Cluj-Napoca, precum și credincioși interesați de tema abordată. De asemenea, au fost prezenți: inspectorul eparhial pentru catehizarea parohială și directorul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, inspectorul de religie al județului Cluj, pr. prof. Marian Sidon, protopopul de Cluj I, pr. Dan Hognogi și alții.

Evenimentul a fost găzduit de Parohia „Sfântul Cuvios Dimitriel cel Nou” din cartierul Gheorgheni, prin deschiderea și susținerea părintelui paroh Iacob Cismaș și a părinților slujitori: părintele vicar Iustin Tira și părintele Andrei Dutca.

Mai multe fotografii găsiți AICI