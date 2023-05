Evenimentul muzical „Cântările Cerului” la Cluj-Napoca | Organizația Creștină AGAPE

Evanghelia zilei: In 10, 17 – 28 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: pentru aceasta Tatăl Mă iubeşte pe Mine, pentru că Eu îmi dau viaţa Mea, ca iarăşi s-o iau. Nimeni n-o ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi o pun. Putere am ca s-o pun şi putere am...