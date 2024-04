Facultatea de Business a UBB: 30 de ani de la înființare

Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca celebrează în acest an trei decenii de excelență în domeniul educației antreprenoriale și de business.

„Educația centrată pe student într-un context multicultural este dezideratul facultății de Business, acompaniat de promovarea spiritului antreprenorial, profesionalismului, dinamismului și inovării. Totodată, oferta educațională a facultății cuprinde patru programe de studii la nivel licență: Administrarea Afacerilor (cu predare în limba română, la Cluj-Napoca și extensia Bistrița; cu predare în limba engleză, la Cluj-Napoca) și Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate (cu predare în limba română și în limba engleză, la Cluj-Napoca), respectiv patru programe de studii la nivel masterat: Administrarea Afacerilor și Management Hotelier, cu predare în limba română; Administrarea Afacerilor Internaționale și Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional, cu predare în limba engleză” – precizează un comunicat al universității.

Conform aceluiași document, progresul continuu al Facultății de Business a determinat creșterea numărului de studenți, de la 34 în anul universitar 1995-1996, la aproximativ 1.700 în anul universitar 2023-2024. Datorită atractivității la nivel global, 8% dintre membrii comunității studențești din cadrul Facultății de Business sunt studenți internaționali (136 persoane), iar dintre aceștia, 33% (46 persoane) studiază în regim CPV (cont propriu valutar). Susținând experiențele internaționale, Facultatea de Business oferă trei programe de dublă diplomă, în colaborare cu FH Aachen (Germania), EM Normandie (Franța) și University of Sassari (Italia).

Facultatea a fost acreditată de către NIBS (Network of International Business Schools) în anul 2015 și reacreditată la începutul acestui an, în urma vizitei comisiei de evaluare. Totodată, eforturile cadrelor universitare se îndreaptă și spre alinierea facultății la standardele AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

„Pentru a marca aceste momente deosebite din evoluția facultății noastre, vom organiza atât în prima, cât și în cea de-a doua jumătate a anului 2024 diverse evenimente. Astfel, vor avea loc reuniuni festive, dar și workshop-uri cu mediul academic și de afaceri. Vom continua să ne implicăm în activități de CSR derulate de partenerii noștri, dar vom identifica și cauze pe care să putem să le susținem noi direct. Ne veți regăsi în cadrul unor activități de socializare/networking, iar din testimonialele difuzate în social media veți afla de la absolvenții, partenerii și studenții noștri mai multe despre ceea ce am făcut pe parcursul celor 30 de ani de la înființare. Odată cu instaurarea primăverii, dăm startul tuturor acestor evenimente, iar astfel, începând din 1 aprilie 2024, difuzăm informații relevante despre Facultatea de Business, axate pe cele trei dimensiuni asumate de noi, ca parte integrantă a Universității Babeș-Bolyai: didactică, științifică și civică. Sub egida «in Partnership», vom prezenta informații cu privire la toți cei care au contribuit sau continuă să contribuie la dezvoltarea noastră instituțională: cadre didactice, studenți, alumni, colaboratori și parteneri din mediul de afaceri. Membrilor comunității academice și de business din România li se vor alătura invitați din străinătate. De asemenea, în luna mai se va desfășura ediția a IV-a a Conferinței Internaționale «Modern Trends in Business, Hospitality, & Tourism», organizată în cadrul Facultății de Business. Tema centrală din acest an este «Sustainable and Resilient Businesses in the Global Economy» («Afaceri durabile și reziliente în economia globală»)”, anunță conducerea Facultății de Business.