Finalul campaniei umanitare „Masa Sf. Nicolae” | Asociația Filantropia Ortodoxă Filiala Gherla

Asociația Filantropia Ortodoxă Filiala Gherla a desfășurat în perioada 15.11 – 25.12.2022 prima ediție a campaniei umanitare „Masa Sf. Nicolae”. Prin acest demers au fost sprijinite familii aflate în pragul subzistenței, copii care provin din familii dezorganizate precum și vârstnici singuri aflați în dificultate, din municipiul Gherla și zonele limitrofe.

Prin intermediul oamenilor de bine din comunitatea gherleană, s-au distribuit 245 de porții de hrană caldă unui număr de 38 de persoane din municipiul Gherla, și zonele limitrofe, majoritatea fiind copii proveniți din familii dezorganizate și vârstnici fără niciun sprijin. De asemenea, în pragul Crăciunului, s-au distribuit acestor familii platouri festive.

Urmând cuvintelor Mântuitorului „flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit” (Matei 25, 35), voluntarii Asociației Filantropia Ortodoxă filiala Gherla au reușit, prin acest demers, să fie alături de cei încercați, aducând hrană caldă acestora și fiind ei înșiși cei ce au hrănit duhovnicește pe cei care au nevoie de sprijin, încurajare, întărire în credință și de siguranță.

„A fost o campanie, spunem noi, reușită și, cu siguranță, vor urma și alte ediții. Zâmbetul copiilor și bucuria celor în nevoi ne-au impulsionat. Mulțumim celor care au răspuns prompt apelului nostru și s-au alăturat campaniei, donând pentru ca hrana să poată ajunge pe mesele beneficiarilor noștri. De asemenea, un gând de recunoștință îndreptăm și către agenții economici care s-au implicat activ, sprijinind demersul nostru” Pr. Horea Baciu, vicepreședinte Asociația Filantropia Ortodoxă Filiala Gherla.

Campania umanitară „Masa Sf. Nicolae” s-a desfășurat sub egida Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Gherla în colaborare cu Protopopiatul Ortodox Gherla și a fost un gest firesc de solidaritate cu persoanele aflate în dificultate.