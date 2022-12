Hramul bisericii „Naşterea Domnului”, Baia Mare

Duminică, 18 decembrie 2022, Duminica dinaintea Naşterii Domnului, când se citeşte Sfânta Evanghelie a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat în fruntea unui sobor de preoţi şi arhidiaconi, Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Naşterea Domnului” din Baia Mare, cu ocazia prăznuirii anticipate a hramului. Biserica este situată în apropierea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare. După o primire frumoasă, făcută de tinerii şi credincioşii parohiei, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a intrat în biserică, cea mai mare din municipiu, o adevărată catedrală a Băii Mari, unde s-a rugat şi s-a închinat la icoane.

„Suntem în Duminica dinaintea praznicului Naşterii Domnului şi am făcut o tradiţie ca să sărbătorim anticipat acest praznic la biserica din municipiul Baia Mare pusă sub ocrotirea „Naşterii Domnului”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Parohia aceasta a luat fiinţă în 1990 şi atunci au început şi lucrările de construcţie la noul lăcaş de închinare, a doua cea mai mare biserică din municipiul Baia Mare, după Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, şi care a fost înălţată de părintele Vasile Dodea, Consiliul Parohial şi credincioşii numeroşi, care participă la slujbele acestei parohii. Sunt aproxitativ 8.000 de credincioşi legaţi de această parohie, care este foarte vie, are şi mulţi copii, mulţi credincioşi care se roagă la această biserică, contribuind cu darul lor la ctitorirea ei. Astăzi biserica este păstorită de părintele Vasile Augustin, fost vicar

eparhial, ajutat de părintele Sorin Donca şi părintele Nicolae Tira. Noi venim în fiecare an pentru că vrem să le facem bucurie credincioşilor, deoarece nu putem să fim în ziua praznicului prezenţi aici şi venim duminica înaintea Naşterii Domnului. A fost o duminică frumoasă aceasta, aşa cum se poate vedea. Biserica, deşi foarte mare, este arhiplină de credincioşi. Au un cor frumos şi este ceea ce se poate numi în zilele noastre o biserică vie, pentru că nu doar frumuseţea arhitecturală şi picturală sunt podoaba bisericii, ci şi mulţimea credincioşilor. Ei sunt, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, frumuseţea unei biserici. Slavă lui Dumnezeu pentru toate”, a spus Preasfințitul Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească de hram

Soborul slujitor a fost alcătuit din Pr. Milan Bălan, consilier eparhial al sectorului teologic-educaţional, Pr. Vasile Fodoruţ, inspector social-filantropic, Pr. Vasile Augustin, paroh, vicar administrativ emerit, Pr. Asist. Univ. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, Pr. Vasile Dodea, ctitor, Pr. Sorin Donca, coslujitor, Pr. Nicolae Florin Tira, coslujitor, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic Theologos al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic au colindat elevii de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Baia Mare. Împreună cu credincioşii s-au rugat George Simion, aflat în vizită în Baia Mare, senatorul maramureşean Dan Ivan şi alţi oameni politici.

Biserica „Naşterea Domnului” din apropierea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare este recunoscută pentru Sfintele Moaşte pe care le deţine, între care cele mai căutate sunt cele ale Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon.

Cuvântul de învăţătură

Cuvântul de învăţătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a făcut referire la Evanghelia duminicii, a genealogiei Mântuitorului.

„Duminica dinaintea Naşterii Domnului este anticamera praznicului propriu-zis, pentru că în această duminică se citeşte Cartea neamului lui Iisus, adică genealogia Mântuitorului, care sunt rădăcinile Lui

pământeşti, din ce neam şi din ce spiţă se trage, şi apoi, în final, Sfânta Evanghelie de astăzi ne vorbeşte despre originea cerească a Mântuitorului, despre faptul că Iisus este venit din cer, deci este deodată Dumnezeu şi om, a specificat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Ca Dumnezeu, S-a Născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, aşa cum spun Sfintele Scripturi şi cum rostim noi în Simbolul Credinţei, care este mărturisirea noastră de credinţă: „Născut din Tatăl mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. Şi ca om s-a năcut la plinirea vremii, aşa cum au vestit proorocii, cu sute de ani înainte de întruparea lui Hristos. Cu 600 de ani înainte de întruparea Domnului, Sfântul Prooroc Isaia, numit şi Evanghelistul Vechiului Testament, a avut o revelaţie, care a relatat-o în cartea lui profetică şi a spus cu claritate: „iată, Fecioara va avea”, nu va lua, e diferenţă, pentru că „va lua” este după legile firii, „în pântece şi va naşte Fiu şi îi vor pune numele Emanuil”, care se tâlcuieşte „cu noi este Dumnezeu”, a mai explicat Preasfințitul Părinte Iustin.

„Cartea neamului lui Iisus continuă. Şi noi sunte rudenii cu Hristos, după har şi după ADN, după gene, a mai spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Hristos când S-a întrupat, ne-a adus în familia lui Dumnezeu. Toţi suntem în arborele genealogic al lui Hristos. Genealogia continuă. Toţi facem parte din Biserica lui Dumnezeu prin ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Hristos ne-a adus în familia lui Dumnezeu. Toţi suntem în arborele genealogic al lui Hristos. Toţi Sfinţii care s-au născut, creştinii şi Sfinţii, noi, cei de aici, facem parte din familia lui Dumnezeu. Noi cei de aici, din biserica lucrătoare, şi din Biserica triumfătoare”.

Distincţii

Ctitorul bisericii, Părintele Vasile Dodea, pensionar şi conslujitor acum, a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru strădania de a construi această biserică cât o catedrală, precum şi biserica din Parohia Gârdani, înainte de a veni în Baia Mare. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a sugerat preotului paroh şi Cosiliului Parohial construirea unei grădiniţe ortodoxe în curtea bisericii, pentru că dispune de spaţiul necesar pentru o clădire de grădiniţă şi de un parc didactic adiacent.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Mai multe poze aici: