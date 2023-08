Hramul Mănăstirii Borşa Pietroasa – mănăstirea – o binecuvântare asupra muntelui

Marţi, 29 august 2023, de praznicul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Borşa Pietroasa, cu ocazia hramului sfântului locaş de închinare, în fruntea unui mare sobor de preoţi de mir şi monahi.

„Mănăstirea Borşa Pietroasa, aşa cum îi spune şi numele, este aşezată sub Vârful Pietrosul Rodnei, la altitudinea de 1.000 de metri, la 5 km de centrul oraşului Borşa. S-a întemeiat în 2007, când Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Justinian a pus piatră de temelie pentru biserica unui schit. În 2013, la propunerea noastră, schitul a devenit mănăstire de măicuţe, sub coordonarea maicii stareţe Ioanichia Timiş, care provine dintr-o familie binecuvântată şi numeroasă, cu 9 copii, dintre care cinci fete au ales calea monahală. Însăşi mănăstirea este întemeiată pe dania părinţilor maicii stareţe, deci pe locul pe care l-au dăruit Episcopiei ca să se construiască o mănăstire. În 2018, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, am târnosit frumoasa biserică de lemn, în stil maramureşean, cu pictură minunată, şi a fost un eveniment fără precedent. Obştea monahală numără 10 măicuţe, care au şi ateliere şi care a intrat deja în conştiinţa credincioşilor din oraşul Borşa, în atenţia Primăriei, care a asfaltat drumul până aici, în acelaşi timp scoţând din izolare creştinii şi borşenii care locuiesc pe marginea acestei văi ce urcă spre locul acesta. În fiecare an se adună foarte mulţi credincioşi, mii de credincioşi, sobor mare de preoţi, deoarece este ultima sărbătoare înainte de a se reîntoarce maramureşenii, ca şi borşenii, la locul unde munesc în străinătate, în toată Europa. De aceea este o sărbătoare impresionantă, cu participare foarte frumoasă şi numeroasă la sărbătoarea acestei mănăstiri, care este închinată praznicului Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un sobor de peste 22 de preoţi şi patru diaconi a slujit la acest praznic, care a fost onorat de monahi şi monahii, stareţi şi stareţe din Transilvania şi Moldova. Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Arhim. Iosif, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Protos. Varlaam, Protos. Pimen Roşan, streţul Mănăstirii Baia Borşa, Protos. Iosif Petra, egumenul Mănăstirii Dragomireşti, Protos. Stelian, Protos. Ambrozie Piticari, duhovnicul Mănăstirii Pietroasa, Ierom. Sofronie, egumenul Schitului Baia Borşa, Ieromonah Serafim, Pr. Vasile Grec, Pr. Marcel Oprişan din Bârsana, Pr. Gavrilă Roman de la Parohia Borşa Repedea, Pr. Duţu Remus Timiş de la Parohia „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Borşa, Pr. Florin Timiş, Pr. Florin Mihali de la Prohia Borşa II, Pr. Sorin Şteţco, Pr. Ionel Ierima, Pr. Cristian Bradea de la Parohia Borşa V, Pr. Paul Podină din Borşa III, Pr. Bogdan Şandru, Pr. Matei Şandru, de la Parohia Moisei II, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Vlad Nechita.

S-au rugat împreună cu soborul primarul Ioan Sorin Timiş al oraşului Borşa, senatorul Dan Ivan, deputatul Gheorghe Şimon, viceprimarul Tibi Ivaşco al oraşului Borşa, maicile stavrofore şi stareţe Filofteia Oltean a Mănăstirii Bârsana, Mihaela Popan a Mănăstirii Ieud şi Mina Bădilă a Mănăstirii Sfânta Cruce Oradea.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, iar la Chinonic a cântat tânăra Silvia Timiş din Borşa.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în care s-a referit la viaţa Sfântului Ioan Botezătorul, la tăierea capului său în timpul unui ospăţ.

„De ziua noastră să ridicăm ochii spre cer, să-I mulţumim lui Dumnezeu, creatorul şi ziditorul nostru, că ne-am născut într-o familie creştină, că am fost botezaţi, că am fost crescuţi în credinţă, că am văzut raiul când am intrat în biserică şi am văzut icoanele şi pe slujitorul lui Dumnezeu. E o atmosferă de rai aici. Duceţi copilaşii la biserică, aşa cum fac maramureşenii, că atunci când vor fi maturi şi le va fi greu şi poate că vor apuca şi pe căi greşite, îşi vor aduce aminte de biserică. Înapoi la rai, că eu am trăit în rai în copilărie şi acuma sunt în iad, trăiesc în viaţa mea iadul. Să ştie unde să se întoarcă înapoi, unde m-a adus mama şi tata la biserică şi unde am văzut lucruri sfinte şi raiul pe pământ, şi cerul pe pământ. Să-i învăţăm de zilele lor, nu să le cumpărăm tot ce-i posibil şi imposibil. Să ştie şi de privaţiuni şi de greutăţi şi cât de greu se câştigă pâinea, că iată cei care sunt în lumea întreagă, maramureşenii noştri, şi muncesc, şi românii, 5 milioane de oameni, ştiu cât este de greu şi câte umilinţe trebuie să treci şi câte vămi şi câtă lipsă de empatie şi de preţuire din partea altora, de alte neamuri. Tu eşti slugă. Şi te dai slugă ca să-ţi pui în rânduială familia. N-o duc chiar bine. Şi nu-i o mândrie că ţi-ai lăsat moşia şi România creştină şi ai plecat în toată lumea şi ai spus că acolo este ţara. Nu-i un lucru bun ăsta. Biserica suferă, simte cel mai dramatic acest lucru. Acuma sunteţi aici, dar de mâine, poimâine, începeţi să plecaţi din nou. Spre sfârşitul lunii august sunteţi acasă. De aceea-i hramul cu cea mai mare participare acesta de la Borşa, de sfârşit de august. Să-i învăţăm pe copii să fie oameni între oameni, să se roage lui Dumnezeu, să citească Acatistul Sfântului ocrotitor, să le dăm şi un nume din calendar. Preoţii sunt datori să facă acest lucru, ca să-şi poată sărbători onomastica, cu mulţumire şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu şi cu bucuria întâlnirii între prieteni, fără exagerări, fără ospăţ mare, să se lase cu bătaie şi cu ucideri, şi cu copii alungaţi şi cu soţie plecată prin vecini. Nu suntem creştini dacă facem aşa. Asta trebuie să învăţăm: că ospăţul ucide sfântul din noi, ucide sfinţenia din familie, ucide pe oricine. Asta să învăţăm: să fim echilibraţi şi cumpătaţi şi să înţelegem semnalele de la Dumnezeu”, a explicat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

„Zi binecuvântată pentru Mănăstirea Borşa Pietroasa, pentru că astăzi, în mijlocul credincioşilor, în mijlocul obştei monahale, a fost Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin”, a spus Preacucernicul Părinte Arhimandrit Dr. Casian Filip. Cu mâinile sale sfinţite a binecuvântat norodul care s-a aşezat la rugăciune. Cu tot dorul şi cu tot chinul pe care îl duc cei plecaţi în cele patru zări, astăzi le-a fost alinat de cuvântul de învăţătură al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, dar şi de rugăciunea şi binecuvântarea pe care le-a dat-o. Îl rugăm pe Sfântul Ioan Botezătorul să-i însoţească mereu pe drumurile şi în viaţa lor şi să-i bincuvinteze cu rugăciunea cea cerească.”

„Ne aflăm la Mănăstirea Pietroasa, una dintre cele mai importante mănăstiri din Maramureş. Este situată la cota 1000, la poalele Prietrosului Rodnei. Până la data la care s-a pus piatra de temelie, în anul 2007, în fiecare an erau incidente în Pietrosul Rodnei, turişti sau cei care erau în drumeţie acolo, iar din 2007 încoace nu a mai murit nimeni”, a precizat primarul Ioan Sorin Timiş. Au început primele tragedii în 1948, când un grup de 16 soldaţi au murit într-o avalanşă, apoi în aproape fiecare an au fost incidente, multe dintre ele cu victime umane. După punerea pietrei de temelie acest lucru a încetat şi este, cred, o minune pentru zonă. Pe lângă partea religioasă a mănăstirii de la Pietroasa, avem şi partea turistică. Este al doilea obiectiv turistic din Borşa, turiştii vin până aici, iar drumul este foarte bun, cu locuri de parcare, şi de aici pleacă în drumeţie spre Munţii Rodnei, pe traseul de creastă sau pe cel mai înalt vîrf de munte, Pietrosul Rodnei”.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”