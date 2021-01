Început de an la Catedrala din Baia-Mare. A fost sfințită icoana „Maica Domnului – ocrotitoarea migranţilor români”

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, în prima zi a anului 2021, Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, condus de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre puterea lui Dumnezeu ca dătător şi stăpân al vieţii:

„Suntem legaţi de Dumnezeu cu viaţa noastră, care este viaţa vieţii noastre şi izvorul vieţii. El este Cel ce îngăduie şi încercările şi apoi le şi ridică. El îngăduie şi suferinţa şi aduce şi vindecările şi izbăvirea de orice primejdie, de orice boală, de orice suferinţă. Pentru acestea i-am mulţumit lui Dumnezeu la cumpăna dintre ani, când dangătul clopotelor a bătut în toată România creştină, dând semn divin că un an s-a încheiat şi că altul începe. A mai trecut un an, s-a dus, aşa cum atât de frumos spune priceasna cântată mai înainte.”

Întâistătătorul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului s-a referit apoi la cererile pe care le adresăm lui Dumnezeu la cumpăna dintre ani, atât pentru noi, în particular, cât şi pentru apropiaţii noştri şi pentru societate, la înţelepciunea care trebuie să domine raţiunea umană şi să ne înduhovnicească cât mai mult:

„Apoi cerem lui Dumnezeu ca să ne dăruiască anul care vine mai bun, dacă se poate şi dacă suntem vrednici, mai buni, cu binecuvântări mai multe şi cu îngrijorări mai puţine, cu roade bogate şi cu ploaie, la bună vreme, timpurie şi târzie, cu pace şi cu sănătate, pace în familie, pace în comunităţi, pace în ţară, pace în lume. Toate le cerem de la Dumnezeu, pentru că El este dătătorul şi susţinătorul lor, El poate linişti şi potoli pe oameni însetaţi de războaie şi cuceriri şi de bunuri materiale. Dumnezeu. El are putere să-i transforme pe oameni, să le schimbe firea şi gândirea. Şi-n rugăciuni tocmai aceste lucruri le cerem, ca lumea să fie aşezată, să preţuiască lucrurile existenţiale. Viaţa, ca dar de la Dumnezeu, existenţa noastră şi frumuseţea ei şi să aibă simţul măsurii, să nu întreacă măsura. Există o vorbă în popor: „a întrecut măsura”. Când se întrece măsura, omul trece de graniţa raţionalului şi coboară la nivelul animalelor. Au şi ele o măsură, că nu mănâncă mai mult şi nu beau apă mai multă decât le trebuie şi îşi păstrează normalitatea firii pe care le-a dat-o Dumnezeu. Omul se coboară mai jos decât necuvântătoarele când întrece măsura, deşi Duzmnezeu i-a hărăzit raţiune şi înţelepciune, judecată dreaptă şi liberul arbitru, care este conştiinţa, ce ne spune ce şi cât este bine şi ce şi cât este rău, şi cum este rău şi când este rău. Numai să ascultăm. Să nu fie adormită, să nu fie amorţită, să nu fie moartă sau ucisă din cauza mult prea mult omenescului şi pământescului din viaţa noastră. Omul poate deveni întreg materie şi poate abandona glasul raţiunii şi al conştiinţei. Omul poate fi spiritualizat sau duhovnicesc, cum sunt creştinii buni, cum sunt marii sfinţi, mai mult suflet decât trup. Mănâncă pentru a trăi, ca să nu-şi suprime viaţa fizică sau biologică, dar nu trăiesc pentru a mânca şi a se desfăta. Acestea sunt gândurile la sfârşit de an şi început de an.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit apoi despre virusul ucigaş pe care l-a îngăduit Dumnezeu în anul acesta: „care a avut manifestări demonice, desluşite de Preasfinţitul Părinte Iustin astfel: ne-a idus o frică cumplită, inoculată prin toate căile, că este mult mai periculos decât orice boală şi orice răceală. Chiar decât cancerul şi bolile de inimă. Ne-a despărţit pe unii de alţii, nu ne-a mai dat voie să ne privim feţele, măreţe, după chipul lui Dumnezeu, că expresia feţei arată nobleţea omului şi frumuseţea lui interioară. Privirea, zâmbetul, blândeţea. Toate acestea vin din partea sufletească, interioară a omului. Nu ne-a lăsat să ne îmbrăţişăm, să ne apropiem, să ne dăm mâna, ne-a ţinut despărţiţi şi ne-a izolat la casele noastre şi ne-a despărţit de biserică. Păi, nu are manifestări demonice acest virus mic şi duşman cumplit? Cine vrea să ne despartă de Biserică? De popor a vrut să ne despartă, spunând că Trupul şi Sângele Domnului ar putea să fie zone de infectare, când nu s-a infectat nimeni niciodată de la Potir, de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului? Această molimă a avut o lucrare demonică. Sigur că este o problemă medicală, dar şi medicii au fost depăşiţi, oamenii de ştiinţă. Şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii a fost depăşită. De ce? Pentru că Dumnezeu a îngăduit să fim încercaţi şi tot Dumnezeu va ridica această molimă când va socoti. Cu vaccin sau fără vaccin. Se va ridica această molimă şi va dispărea aşa cum a apărut. Doar dacă ne vom înţelepţi despre ce ni se întâmplă, de ce ni se întâmplă.”

După încheierea Sfintei Liturghii, a fost oficiat un Polihroniu de mulţumire lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului şi Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin în anul care a trecut şi pentru ca darul lui Dumnezeu să se aşeze peste Eparhie, peste Întâistătătorul acesteia, peste toţi credincioşii din această parte de ţară şi peste poporul român în anul care a început.

În continuare, au fost oficiate rugăciunile de sfinţire a icoanei Anului omagial al pastoraţiei românilor din afara României, icoană special pictată pentru acest eveniment. De trei ani, în Eparhie este pictată şi sfinţită icoana Anului omagial respectiv. Icoana din acest an, intitulată „Maica Domnului – ocrotitoarea migranţilor români” are în centru pe Maica Domnului, care, cu Sfântul ei Omofor, acoperă pe credincioşii din toate părţile Episcopiei: Maramureşul Voievodal, Chioarul, Lăpuşul, Codru, Oaşul, sub forma unor familii tradiţionale, tată, mamă şi copii, îmbrăcate în straiele specifice zonelor lor de obârşie, iar sus sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil. Icoana va fi pusă la închinare, tot anul, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, transmite Andrei Fărcaș de la revista „Graiul Bisericii Noastre”.

Tot cu ocazia începutului de an, după tradiţia locului, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a prezentat lucrările care s-a executat la Catedrală în anul care a trecut, precum şi ce lucrări se intenţionează a se executa în anul acesta.