Județul Cluj, reprezentat în Polonia la un important festival de folclor de Grupul „Tradiții ormănene”

Cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj (CJCPCT), Grupul „Tradiții ormănene”, din Orman, va reprezenta județul Cluj și implicit România la Festivalul-Concurs Internaţional de Folclor Montan din Zakopane- Polonia, ediția a 54-a. Manifestarea, care are loc în perioada 18-25 august 2023, se desfășoară pe trei secțiuni: folclor tradițional, artistic și stilizat.

Competiția internaţională a tradiţiilor folclorice, unde vor fi prezente ansambluri și grupuri din mai multe țări, are ca temă în acest an „Tradițiile păstorilor în folclorul muzical”. Clujenii sunt înscriși la secțiunea „folclor tradițional”, unde trebuie să prezinte un obicei cât mai arhaic, iar prestația lor să fie cât mai apropiată de realitatea din teren. Astfel, vor pune în scenă un obicei-ritual pastoral și de fertilitate, prezent până nu demult în comunitățile tradiționale din județul Cluj, numit „Împreunatu’ oilor”. În vechime, la împreunatul oilor, comunitatea stabilea cantitatea de lapte pe care proprietarii de oi o luau pe tot parcursul anului de la stână. Este și un ritual de fertilitate, deoarece, în cadrul obiceiului, pe Valea Someșului Mic, apare și „Păpăluhăra” sau „omu’ de frunze”, care are rolul de a proteja oile de farmecele care puteau să le ia laptele. Astfel, femeile trebuiau să ude Păpăluhăra, iar apa și frunzele verzi simbolizau fertilitatea și reînnoirea. Obiceiul avea loc părimăvara, atunci când natura revine la viață.

Totodată, în cadrul evenimentului, Grupul „Tradiții ormănene” va oferi mai multe spectacole, dar va prezenta și meșteșugurile și gastronomia tradițională clujeană. Toate aceste manifestări vor fi prezentate pe scena festivalului din Zakopane, unde tradițiile și obiceiurile din județul Cluj vor fi promovate la cel mai înalt nivel. Considerat unul dintre cele mai mari festivaluri folclorice din Europa, Festivalul-Concurs Internaţional de Folclor Montan din Zakopane- Polonia, o pitorească staţiune montană din Munţii Tatra, reprezintă un bun prilej pentru ţările participante de a-şi prezenta valorile culturii naţionale şi tradiţionale, semnificative pentru zonele de provenienţă, drept modele de urmat pentru tânăra generaţie. Juriul festivalului va fi format din personalităţi culturale internaţionale din domeniul muzicii, etnografiei, etnologiei, coregrafiei, folclorului etc. În perioada 2012-2019, din juriul acestui prestigios festival a făcut parte și regretatul etnomuzicolog clujean dr. Mircea Cîmpeanu.

Grupul „Tradiții ormănene” a fost înființat în primăvara anului 2016, la inițiativa doamnei Aurora Cozma, o iubitoare a obiceiurilor și tradițiilor din satul natal. Comunitatea a răspuns cu entuziasm acestui demers și, până în prezent, grupul a avut numeroase participări în cadrul unor spectacole și festivaluri de folclor, atât la nivel județean cât și național. Totodată, grupul are o lungă colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. În parteneriat cu acest grup, instituția a realizat diverse filme documentare despre cultura tradițională din județ. Acest lucru, alături de campaniile de cercetare întreprinse de echipa CJCPCT Cluj în satul Orman, atestă faptul că grupul „Tradiții ormănene” păstrează cultura tradițională din satul lor de proveniență, aflându-se printre grupurile reprezentative din județul Cluj.