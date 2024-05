La Fanciulla del West, producția spectaculoasă a Operei române clujene, va deschide Bucharest Opera Festival 2024 în 7 iunie

În cadrul celei de-a treia ediții a festivalului Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition, Opera Națională Română Cluj-Napoca va prezenta în 7 iunie, în deschiderea prestigiosului eveniment, spectacolul La Fanciulla del West de Giacomo Puccini . O producție grandioasă, cu decoruri impresionante și costume autentice, ce s-a bucurat de o premieră de mare succes în Stagiunea 2022-2023 la Opera clujeană, invită publicul în atmosfera Vestului American, pentru a explora epoca Goanei după aur! Unul dintre cele mai apreciate și speciale titluri din repertoriul operistic internațional, o operă ce se cântă rar în România și care nu se află în prezent în repertoriul niciunui alt teatru liric din țara noastră, promite publicului o experiență unică prin distribuția extraordinară, marcând totodată Anul Puccini pe scena Operei bucureștene!

Povestea operei La Fanciulla del West relatează întâmplările a doi îndrăgostiți, eroina Minnie – interpretată de soprana invitată Valentina Boi – și banditul Dick – interpretat de tenorul invitat Daniel Magdal. Aflând că Dick este de fapt un bandit al unei trupe de hoți, căutat pe numele de Ramerrez, Minnie, îndrăgostită profund, plănuiește salvarea lui. Șeriful locului, Jack Rance – personaj interpretat de baritonul Florin Estefan – o curtează pe Minnie, dar povestea ia o întorsătură dramatică atunci când descoperă că aceasta îl ascunde pe Ramerrez. Poate tânărul bandit să-și lase trecutul în urmă și să o ia de la capăt alături de Minnie? Aceasta este întrebarea care oferă suspansul întregii povești.

După succesul operei Madama Butterfly, Puccini căuta un nou libret, în cele din urmă alegând piesa The Girl of the Golden West a autorului american David Belasco. După finalizarea libretului în 1909, Puccini a avut nevoie de aproape un an pentru a termina partitura. Având premiera mondială în anul 1910 la Metropolitan Opera, La Fanciulla del West a arătat fascinația compozitorului pentru culturile exotice. În acest caz, el se îndreaptă spre California, pentru a explora epoca Goanei după aur.

Pentru realizarea acestui spectacol, Opera Națională Română Cluj-Napoca a reunit o echipă extraordinară, din care fac parte David Crescenzi – Dirijor, Rareș Trifan – Regia, lighting design și concept video, Adrian Damian – Scenografia (invitat), Ovidiu Pop – Costume (invitat), Magdy Hawash și Rareș Trifan – Conținut video. Distribuția aduce în roluri principale soliști apreciați precum soprana invitată Valentina Boi în rolul Minnie, tenorul invitat Daniel Magdal în rolul banditului Dick Johnson/Ramerrez și baritonul Florin Estefan în rolul șerifului Jack Rance. Soliștii vor fi acompaniați de Orchestra, Corul și Ansamblul de Balet ale Operei Naționale Române Cluj-Napoca.

Anul centenar puccinian este sărbătorit la Opera Națională București prin cea de-a treia ediție Bucharest Opera Festival care se va desfășura în perioada 7-16 iunie 2024. Bucharest Opera Festival – All Puccini Edition are pe afiş în cele 10 seri de festival, nu mai puţin de 8 producţii din creația marelui compozitor, un spectacol semi-staged, o gală de operă și 10 instituții lirice, iar pentru Opera română clujeană este o bucurie să deschidă festivalul cu spectacolul La Fanciulla del West de Giacomo Puccini vineri, 7 iunie, ora 19:00 pe scena Operei Naționale București.

Suntem entuziasmați de o nouă întâlnire cu publicul bucureștean și cu toți iubitorii acestui festival, așadar îi invităm pe toți cei care doresc să ne fie alături să achiziționeze bilete online: https://tickets.operanb.ro/event.php?id=42713 sau de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.