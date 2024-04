Lansarea cărții „Frate Calinic… Ioan Alexandru către Calinic Argeșeanul”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Miercuri, 10 aprilie 2024, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Înaltpresfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, și-a lansat cartea „Frate Calinic… Ioan Alexandru către Calinic Argeșeanul. Viața din cărți, scrisori și dosare secrete”, apărută la Editura Școala Ardeleană, în anul 2021, în contextul împlinirii a 80 de ani de la nașterea poetului Ioan Alexandru.

Lansarea volumului a avut loc de la ora 12:00, în aula facultății din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”.

Au luat cuvântul și au prezentat cartea: Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care este și cadru universitar al facultății, părintele Ioan Pintea – directorul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud și scriitorul Adrian Alui Gheorghe – îngrijitorul ediției. De asemenea, un cuvânt a rostit și autorul volumului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic Argeșeanul, care a vorbit despre conținutul lucrării și le-a mulțumit tuturor celor prezenți.

Lansarea a fost moderată de arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul instituției de învățământ teologic ortodox clujean, care a mulțumit IPS Părinte Calinic pentru prezență și l-a felicitat cu prilejul prăznuirii ocrotitorului spiritual al Înaltpreasfinției Sale, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, sărbătorit la data de 11 aprilie.

Evenimentul a fost completat cu un minirecital de pian, acesta fiind susținut de studentul Mihail Turcan.

În după-amiaza zilei, IPS Părinte Calinic a efectuat o vizită la Mănăstirea Nicula, unde își doarme somnul de veci poetul Ioan Alexandru.

Lansarea în limba maghiară a volumului „Toată vremea-și are vreme”

În perioada 9-10 aprilie 2024, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și la invitația Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Înaltpresfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a efectuat o vizită în municipiul Cluj-Napoca, cu prilejul lansării a două dintre cărțile Înalpreasfinției Sale.

Marți, 9 aprilie, de la ora 16:00, la sediul Facultății de Teologie Reformată și Muzică din cadrul UBB, a avut loc lansarea în limba maghiară a primului volum „Toată vremea-și are vreme” (Az időnek is idő kell), semnat de Înaltpresfințitul Părinte Calinic Argeșeanul și tradus în limba maghiară de preotul ortodox Rafail Lukács. De-a lungul timpului, seria de memorii „Toată vremea-şi are vreme”, care conține autobiografia ierarhului argeșean, a apărut în cinci volume, astăzi fiind grupate în doar două volume mari, iar în limba maghiară a fost tradus primul volum care cuprinde prima parte a vieții ierarhului: copilăria, studiile și hirotonia întru preot. IPS Părinte Calinic a fost hirotonit preot celib în anul 1964, de Arhiepiscopul Teofil Herineanu, pe seama Parohiei Tioltiur, județul Cluj, unde a slujit timp de doi ani, în perioada 1964-1966. A înfruntat toate piedicile puse de regimul comunist și a construit o biserică, terenul pentru construirea lăcașului fiind cumpărat de la cultul reformat, prin bunăvoința pastorului Béla Bányai, care a intermediat cumpărarea bisericii reformate din centrul satului Tioltiur, aflată în ruină, unde s-a zidit, pe aceeași temelie, biserica ortodoxă.

Evenimentele editoriale și vizita ierarhului argeșean au fost integrate în seria de manifestări dedicate Centenarului învățământului teologic ortodox universitar clujean (1924-2024).

Scurt istoric

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca îşi are începuturile în anul 1924, prin înfiinţarea Institutului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, de către vrednicul de pomenire Episcopul Nicolae Ivan.

După o istorie frământată, în care activitatea institutului a fost chiar sistată (între 1952-1990), potrivit protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi Patriarhia Română, începând din anul universitar 1992-1993, Institutul Teologic din Cluj, reînființat în 1990, a fost integrat în Universitatea Babeş-Bolyai, primind numele de Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Din luna decembrie a anului 2013, Facultatea de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea în Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, situat pe strada Episcop Nicolae Ivan, în cartierul Mărăști.

Piatra de temelie a Campusului a fost pusă pe 23 mai 2011. Clădirea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu săli de curs, bibliotecă, capelă, laboratoare de restaurare și pictură, amfiteatre, o aulă modernă, cu peste 350 de locuri, și birouri pentru corpul profesoral.

Campusul este ridicat pe un teren de circa 5.000 de metri pătraţi oferit de Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Local Cluj-Napoca în memoria Episcopului Nicolae Ivan, ctitorul Eparhiei reînființate a Clujului şi al primei Academii Teologice Ortodoxe. Alături de noul sediu al Facultăţii de Teologie este construit un cămin pentru studenţi, cu o capacitate de 100 de locuri, inaugurat în anul 2016. În viitorul apropiat urmează a se construi un al doilea cămin.

Construcția întregului edificiu universitar a fost realizată prin implicarea directă și jertfelnică a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

În prezent, Facultatea oferă 4 specializări la nivel licență: Teologie Pastorală, Teologie Didactică, Teologie Asistență Socială și Artă sacră; 6 specializări la nivel master: Bioetica – Morală, Etică şi Deontologie, Consiliere Pastorală şi Asistenţă Psihosocială, Istoria religiilor – Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam), Doctrină, Hermeneutică şi Istorie Bisericească, Pastoraţie şi viaţă liturgică, Artă Sacră – conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor cultural; 11 specializări la nivel doctorat: Spiritualitate Ortodoxă, Muzică bisericească și Ritual, Teologia Vechiului Testament, cu elemente de arheologie biblică și limbă ebraică, Studiul biblic și exegetic al Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu noțiuni de paleografie, Misiologie și Ecumenism, Istorie Bisericească Universală, Morală Creștină, Teologie Pastorală și Drept Canonic Ortodox și Teologie Fundamentală (Apologetică).

