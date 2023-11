Lights On revine la Cluj-Napoca

Asociația Daisler anunță cea de-a 6-a ediție a festivalului internațional de light-art Lights On Romania, sub forma unei expoziții inedite de instalații de lumină. Evenimentul se va desfășura sub semnul colaborării dintre Asociația Daisler și Universitatea de Arte și Design (UAD) Cluj-Napoca, dar și sub forma unei recapitulări vizuale a instalațiilor care au fost aduse în România în cei șase ani de funcționare.

Prima dintre instalațiile parte a evenimentului este „TE AȘTEPT” care deja luminează de vineri, 17 noiembrie, pe podul Elisabeta, locație consacrată pentru dialogul luminilor. Pe același pod, în 2018 apărea în premieră „MI-E DOR DE TINE” – cea mai cunoscută lucrare de light-art creată în România ultimilor 30 de ani. „TE AȘTEPT” este creată de Adi Bălan și Caralux București pe baza conceptului Asociației Daisler și se conectează în 2023 la dialogul dintre Köln și Timișoara, acolo unde se află instalațiile „MI-E DOR DE TINE”, respectiv „ȘI MIE”.

Instalația de pe podul Elisabeta din Cluj-Napoca va rămâne aici până în ianuarie 2024, perioadă în care românii care au prieteni sau rude mutate în Germania le pot trimite acestora un mesaj personalizat. Restul lucrărilor vor străluci, începând de vineri, 24 noiembrie, și până în 3 decembrie, în curtea Universității de Arte și Design Cluj-Napoca din cartierul Mărăști, sub egida Lights ON X UAD. Aici va putea fi văzută una dintre instalațiile create în 2023 pe baza unui grant direct acordat de Asociația Daisler și BCR Universității de Arte și Design Cluj-Napoca. Lucrarea unică și non-conformistă este rezultatul colaborării dintre studenți ai departamentului Sculptură al UAD: Maria Brîneț, Cristina Nițu, Gabriela Leu, Andreea Grigoraș, Roxana Csucsak, Ana Dimitra Avram, David Bandi, Alin Tănasă, Florin Marc, Teodor Buruiană, sub coordonarea conf. univ. dr. Septimiu Jugrestan și lect. univ. dr. Daniel Popescu cu ArtiViStory Collective, însemnând conf. univ. dr. Alice Iliescu, Adrian Buda, Mihai Guleș.

Cea de-a treia lucrare, tot în curtea secției de Sculptură UAD, este „In-Between” a clujeanului Daniel Popescu, cadru didactic al UAD și totodată directorul artistic al festivalului Lights On. „In-Between” aduce în fața privitorilor un tărâm între realitate și misticism, o instalație artistică captivantă care tulbură granițele dintre natură și tehnologie. Cele trei cuburi aparent simple, dispuse cu precizie pe socluri negre, ascund sub suprafețele lor oglinzi false care dezvăluie o structură internă complexă și electrizantă. Această lucrare, care reprezintă o sinteză între artă și știință, adaugă un element inedit peisajului natural, atrăgând privirile și imaginația.

Ediția cu numărul 6 a festivalului Lights On este organizată de Asociația Daisler și susținută financiar de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.