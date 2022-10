O nouă stație de bus smart, o nouă provocare pentru Biletul de Sănătate!

La Cluj, o tură cu bicicleta îți aduce un bilet de bus gratuit și o porție de sănătate

O nouă stație de autobuz smarta fost inaugurată vineri, 30 septembrie, în Cluj-Napoca, în stația Central de pe strada Regele Ferdinand. Proiectul Biletul de Sănătatelansează o nouă provocare pentru călătorii pregătiți să obțină un bilet de autobuz în schimbul mișcării: pedalare pe două trasee din oraș! Călătorii vor folosi o bicicletămontată în noua stațiesmart și vor parcurge virtual, la alegere, traseul care pornește de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 și se încheie pe strada Regele Ferdinand, sau pe cel care începe de pe strada Memorandumului și se încheie pe strada Napoca, lângă Piața Unirii.

În timpul pedalării călătorii vor avea afișate pe ecran distanța parcursă, dar și viteza de deplasare. Timpul obținut pentru parcurgerea celor două trasee va genera un clasament care se va updata permanent. Acest clasament va fi afișat la finalul traseului, înainte de emiterea biletului.

Stațiade autobuz smartva emite Biletul de Sănătate celor care au reușit să parcurgă întregul traseu de 400 m în maxim patruminute. Biletulva fi valabil pentru o singură călătorie în rețeaua de transport public urban din municipiul Cluj-Napoca și va putea fi folosit timp de 7 zile de la emiterea lui. Stația de autobuz smart va funcționa zilnic, între orele 08.00 -20.00.

Cluj-Napoca are acum două stații de autobuz smart funcționale: stația de bicicletă Central și stația Memorandumului Sud, relansată în 20 septembrie, unde călătorii pot obține un Bilet de Sănătate în schimbul a 20 de genuflexiuni.

Mirel Alexa, director executiv Sports Festival:”Dacă până acum am provocat oamenii la genuflexiuni, anul acesta am simțit nevoiaunui‘levelup’, așa că introdus șimișcareape bicicletă. Am ales și de această dată o mișcare de bază, accesibilă tuturor indiferent de vârstă și condiție fizică. În plus, orașul se dezvoltă mult în direcția sustenabilității, găsim infrastructură pentru soluții eco de mobilitate urbană și construim împreună o comunitate atentă la calitatea vieții.Biletul de Sănătate este unul dintre cele mai dragi proiecte la care am lucrat vreodată, cu foarte mare priză la public. Iar faptul că determinăm atât de multă lume să facă mișcare într-un mod distractiv ne bucură enorm și sperăm să reprezinte pentru mulți imboldul de a introduce mișcarea în rutina lor zilnică.”

Prima stație sportivă smart din Cluj-Napoca a fost lansată în 2020 lângă stația de autobuz Memorandumului Sud din Cluj-Napoca. Cu ajutorul ei, călătorii au putut să obțină un bilet de autobuz într-un mod gratuit și sănătos, făcând 20 de genuflexiuni. Ticketul a fost denumit, în mod simbolic, Biletul de Sănătate.

Sports Festival, inițiatorul proiectului, a susținut contravaloarea bilelor emise în primele 2 săptămâni de campanie ale proiectului-pilot. După cele 2 săptămâni, Biletul de Sănătate a primit o stație de bus permanentă care a funcționat până la finalul anului 2020.

Cea de-a doua fază a proiectului s-a desfășurat în august 2021-februarie 2022, perioadă în care peste au fost emise 60.000 bilete de autobuz.În cea de-a doua etapă, proiectula fost susținut de Primăria Municipiului Cluj-Napoca și de parteneri privați care au asigurat contravaloarea biletelor.În total, în cele două faze ale proiectului, clujenii au făcut peste 2,3 milioane de genuflexiuni!

Biletul de Sănătate este un proiect dedicat comunității care îmbină tehnologia cu mișcarea și prin care se creează o legătură directă între activitatea fizică și beneficiul simbolic primit. Exercițiile alese sunt ușor de realizat de oricine și au un aport benefic major pentru persoana care introduce mișcarea în rutina zilnică.

Proiectul Biletul de Sănătate este inițiat de SPORTS FESTIVAL, cu sprijinul financiar al Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca. Dezvoltat de Life is Hard și în parteneriat cu Compania de Transport Public Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj.