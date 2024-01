Record de vizitatori la Grădina Botanică a UBB

Grădina Botanică „Alexandru Borza” a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost și în anul 2023 una dintre principalele atracții ale Clujului, înregistrând un număr record de vizitatori – peste 262.100 de persoane.

„Acest an a marcat un moment istoric, cu peste un sfert de milion de vizitatori care ne-au trecut pragul. Tradițional, cele mai aglomerate luni au fost aprilie, mai și iunie, când am înregistrat aproape 110.000 de vizitatori. Această perioadă de vârf coincide cu înflorirea impresionantelor colecții de flori bulboase de primăvară (lalele, zambile, brândușe, narcise etc.) și a magnificei colecții de trandafiri. În aceste luni am ajuns să avem chiar peste 5.000 de vizitatori zilnic. De asemenea, trendul ascendent remarcabil observat în lunile de toamnă s-a menținut și în acest an, datorită evenimentelor tradiționale organizate în această perioadă, cum ar fi expoziția de plante carnivore și expoziția de fluturi. Numărul mare de vizitatori și reacțiile pozitive pe care le primim sunt dovada că rămânem unul dintre principalele puncte de atracție cultural-educative din Transilvania”, afirmă conf. univ. dr. Mihai Pușcaș, directorul Grădinii Botanice „Alexandru Borza”.