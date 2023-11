Reprezentant al comunității UBB, ales în structurile de conducere ale Asociației Europene de Sănătate Publică

Directorul Departamentului de Sănătate Publică, din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. Marius Ungureanu, a fost validat în poziția de președinte al Secțiunii „Cercetare în Resurse Umane în Sănătate” a Asociației Europene de Sănătate Publică (European Public Health Association – EUPHA), în cadrul celei de-a 16-a ediții a Conferinței Europene de Sănătate Publică, organizată în perioada 8-11 noiembrie 2023, la Dublin, Irlanda.

Mandatul reprezentantului UBB va avea o durată de trei ani, timp în care acesta va coordona activitățile din domeniul resurselor umane în sănătate din cadrul EUPHA, printr-un proces care va implica colaborarea cu instituțiile relevante la nivel european și global.

Conferința, având tema „Our Food, Our Health, Our Earth: A Sustainable Future for Humanity”, a reprezentat contextul în care cercetători, practicieni și inițiatori de politici publice au dezbătut provocările curente din domeniul sănătății publice de la nivel european, evenimentul reunind, în cele patru zile de desfășurare, peste 2.450 de participanți din peste 80 de țări.

„Mă bucură alegerea și ulterior validarea colegului nostru în această funcție, mai ales că vine într-un moment în care UBB își consolidează statutul de universitate comprehensivă de top, încercând să se dezvolte strategic și în direcții care până acum îi erau mai puțin accesibile, precum domeniul medicinei. Alături de sănătatea mintală, domeniul sănătății publice constituie deja un avantaj competitiv al UBB, avantaj pe care ne dorim să îl dezvoltăm. Prezența unui membru UBB în structurile de conducere ale EUPHA confirmă că drumul pe care am pornit e unul corect și vom continua să dezvoltăm componenta de cercetare în domenii medicale și de sănătate publică a Universității noastre”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Fondată în 1992 de 15 membri din 12 țări, Asociația Europeană de Sănătate Publică (EUPHA) este o organizație umbrelă pentru asociațiile și institutele de sănătate publică din Europa. În prezent, EUPHA are 83 de membri din 47 de țări, dintre care 45 de asociații naționale de sănătate publică și 28 de membri instituționali. UBB este, prin intermediul Departamentului de Sănătate Publică, membru instituțional al EUPHA începând din 2019.