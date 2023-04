Sărbătoarea Izvorul Tămăduirii la Mănăstirea Rohia

Vineri, 21 aprilie 2023, de praznicul Izvorul Tămăduirii, unul din hramurile Mănăstirii Rohia, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de hram la acest sfânt locaş din Muntele cel Sfânt al Rohiei. Ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură în fruntea unui mare sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a mii de credincioşi, care au urcat spre hramul mănăstirii ca în fiecare an.

„Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este un praznic şi o sărbătoare cu specific monahal, în general, dar acuma s-a răspândit şi la alte biserici de mir şi este ţinută cu sfinţenie în sfintele mănăstiri, unde credincioşii vin pentru slujbele ce se săvârşesc şi sfinţirea apei, pentru că aghiazma este izvor de tămăduiri şi Maica Domnului este Fântâna Darurilor. Mănăstirea Rohia are cel de al doilea hram sau hramul mic sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, instituită de pe vremea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian şi care, de la un an la altul, a crescut şi astăzi adună mulţime mare de credincioşi, care vin să primească de la Maica Domnului daruri. Sărbătoarea cade întotdeauna după Sfintele Paşti, este prima sărbătoare după Paşti, este o replică sau în antiteză cu vinerea întunecată sau vinerea durerii. Aceasta este Vinerea Bucuriei, pentru că Mântuitorul, cu siguranţă, i S-a arătat Maicii Domnului şi a dăruit puterea de a vindeca orice boală şi orice neputinţă. I-a dăruit bucuria şi darul vindecării. Cele mai multe icoane sau icoanele făcătoare de minuni sunt, cele mai multe şi frecvente, ale Maicii Domnului, pentru că Maica Domnului a primit în dar de la Fiul ei nu puterea de a lega şi dezlega, aceea s-a dat Apostolilor, preoţia, ci puterea de a se ruga neîncetat şi a cere iertare de păcate pentru creştini şi puterea de a fece minuni. Este prima şi cea mai mare făcătoare de minuni şi mama neamului omenesc. De aceea, credincioşii se roagă cu multă credinţă, îi cercetează locurile ei sfinte, care sunt sfintele mănăstiri închinate Maicii Domnului şi România întreagă este Grădina Maicii Domnului pentru mulţimea mănăstirilor închinate Maicii Domnului. Am revenit la Rohia în această atmosferă plină de lumină pascală, ca să cântăm „Hristos a Înviat!” şi „Îngerul a strigat!”, axionul pascal al Maicii Domnului. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească de hram

Soborul preoților slujitori a fost unul ca de mare sărbătoare. Din el au făcut parte: Arhim. Dr. Macarie Motogna, stareţul Mănăstirii şi exarhul mănăstirilor şi schiuturilor, Pr. Adrian Mihali, consilier administrativ, Arhim. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiiţa, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul Lăpuşului, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretar protopopesc al Lăpuşului, Protos. Mihail Bud, stareţul Mănăstirii Budeşti, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Vasile Hatos, Rohia, Pr. Ioan Hojda, Rogoz, Pr. Cornel Pop, Răzoare, Pr. Claudiu Tuns, Coroieni, Pr. Adrian Pop, Cărpiniş, Pr. Augustin Tuns, Ciocotiş, Pr. Gheorghe Pop, Fântânele, Pr. Vasile Tuns, Cerneşti, Pr. Nelu Pop, misionar, Pr. Andrei Cucu, Vărai, Pr. Daniel Ţărmure, Breaza, Pr. Dan Iftini, Giurgeşti, Bistriţa-Năsăud, Pr. Martin Maftei, Ungureni, Pr. Ioan Sălnicean, Brebeni, Pr. Ioan Iuga, Cavnic, Pr. Gheorghe Cinar, Rona de Sus, Pr. Iulian Urs, Dobric, Pr. Anchidin Fetinca, Blăjenii de Jos, Bistriţa-Năsăud, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Nectarie Handrău, de la Mănăstirea Scărişoara Nouă, Arhid. Calinic Nistor, de la Mănăstirea Rohia.

Din Rona de Sus a venit o frumoasă procesiune alcătuită de credincioşi ucraineni, veniţi împreună cu preotul lor, consăteni ai diaconului Calinic Nistor. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic au cântat Arhid. Vlad Verdeş, Arhid. Teodosie Bud şi Arhid. Lucian Burnar, iar după Sfânta Liturghie Maria Gheduţiu, elevă în clasa a VII-a.

Între cei care s-au rugat împreună cu soborul preoților s-au aflat Mitru Leşe, primarul oraşului Tg. Lăpuş, Nicolae Burzo, primarul din Groşii Ţibleşului, Dumitru Costin, primarul din Negrileşti, Bistriţa-Năsăud, Ing. Mircea Leţiu din Satu Mare, membru al Adunării Eparhiale, şi fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, prin ajutorul căruia s-a adus pentru a XIV-a oară Sfânta Lumină pentru o parte din Eparhiile din Transilvania, Dumitru Păcurar, director, fost membru în Adunarea Eparhială, deputatul Darius Pop din Parlamentul României.

Numărul credincioşilor a fost foarte mare, umplând incintele şi dealurile din împrejurimi, ca la orice mare hram.

Cuvântul de învăţătură

Un duhovnicesc cuvânt de învăţătură despre Maica Domnului a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la praznicul Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului.

„Maica Domnului face minuni. Apostolii n-au făcut atâtea minuni ca şi Maica Domnului. Puţine minuni au făcut ei. Maica Domnului este Maica minunilor şi a vindecărilor şi a darurilor, că e Mamă. Şi ca Mamă intervine şi vindecă neputinţa şi suferinţa umană. Şi e făcătoare de minuni orice mamă, că aduce pe lume viaţa. Nu trebuie să fie preot, că ea naşte preoţii. Ea ne-a născut pe noi, o mamă. Ne-a purtat în sânul ei. Primul nostru Rai. Apoi ne-a păurtat pe braţe, cum a purtat Maica Domnului pe Fiul ei, alt Rai, cu zâmbetul ei, cu bucuria ei, cu dragostea ei, cu înbrăţişarea, cu vocea ei unică. Icoana. Păi, ce minuni vrei mai mari la o femeie? Astea sunt mai mult decât Apostolii şi decât preoţii, femeia-mamă. Ea naşte preoţii pentru Biserică, pentru neam, şi bărbaţii, şi eroii. Femeia e mai mare decât bărbatul. Nu trebuie să caute ei calitate. E mai mare decât noi. Oricâtă măreţie am avea, am fost ţinuţi în braţe de o mamă, de o femeie şi învăţaţi să vorbim, să ne hrănim, să umblăm, apoi să creştem, să ne dezvoltăm, să înflorim şi, în cele din urmă, să rodim pentru Dumnezeu şi Biserică, şi neam. Aceasta este mama. Şi aceasta este Maica Domnului. Ea a primit de la Dumnezeu toate darurile de vindecări şi sărbătoarea de astăzi este despre aceste daruri pe care le-a primit Maica Domnului”, a spus în cuvântul de învățătură Preasfințitul Episcop Iustin.

Apoi, Preasfinţia Sa a relatat mai multe minuni făcute de Maica Domnului, inclusiv una la Mănăstirea Rohia, cu vindecarea fostului stareţ, Arhim. Serafim Man, pe care Maica Domnului l-a vindecat, după decizia iminentă de moarte din cauza cancerului, a mai trăi 30 de ani şi a fost de folos mănăstirii. Prin aceasta Maica Domnului a compromis moartea şi şi-a arătat minunea. Ea vindecă ceea ce nu pot vindeca medicii.

„Maica Domnului este fântâna darurilor, Maica binecuvântării, Maica Vieţii. Ea L-a Născut pe Iisus Hristos, care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Ea e Maica Vieţii. Icoana Deisis (Rugăciune) de pe biserica Mănăstirii Rohia este icoana Judecăţii de Apoi. Aşa veţi vedea pe Hristos, pe Saunul de Judecată. Şi de-a dreapta va fi o femeie-împărăteasă. E Maica Domnului. Şi de-a stânga este Ioan Botezătorul. Mântuitorul este Drept Judecător în această icoană. Şi Maica Domnului pur Rugătoare, care se bate pentru fiecare suflet, oricât ar fi de păcătos. Şi pentru cei ce nu cred în ea. Să fim mulţumitori că în Biserica lui Hristos, în Biserica Creştină, creştinismul a aşezat femeia pe tron de împărăteasă”, a încheiat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Preacuviosul Părinte stareţ Arhim. Macarie Motogna a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru oficierea sfintelor slujbe de Izvorul Tămăduirii, precum şi preoţilor, cântăreţilor şi credincioşilor pentru prezenţă şi a anunţat că în acest an se împlinesc 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Rohia de către preotul Nicolae Gherman şi credincioşii din satul Rohia.

De asemenea, în 17 aprilie s-au împlinit 29 ani de hirotonirea întru Arhiereu a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin de către un sobor de 7 Arhierei, pe acelaşi Altar de Vară unde s-a oficiat azi Sfânta Liturghie şi i-a dăruit o icoană cu Maica Domnului Dulcea Sărutare, în mozaic, pentru muzeul Episcopiei, lucrată special pentru această zi şi aceste evenimente. Masa caldă a fost pregătită de credincioşii din Parohia Rogoz, împreună cu preotul lor Ioan Hojda.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

