Sfânta Liturghie Arhierească de hram la Catedrala Istorică

Duminică, 13 august 2023, a X-a după Sfintele Rusalii, când se citeşte Sfânta Evanghelie cu pilda despre vindecarea lunaticului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioşilor de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, cunoscută şi sub numele de Catedrala Istorică sau Catedrala veche, deoarece a fost Catedrala Episcopală, în care s-a slujit după reînfiinţarea Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, din 1990 până în 2003, când a fost târnosit nivelul întâi al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”. Sfânta Liturghie Arhierească a fost ocazionată de sărbătoarea hramului sfântului locaş de închinare, care va fi prăznuită marţi.

„Catedrala Istorică din municipiul Baia Mare, care a trecut de un secol, deci este monument istoric, este aşezată sub ocrotirea praznicului Adormirea Maicii Domnului, şi este una dintre bisericile importante din oraş, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Pentru aceea, de fiecare dată încercăm să cinstim sărbătoarea hramului şi să aducem bucurie credincioşilor şi preoţilor slujitori. Este anticipată sărbătoarea noastră, deoarece, de Sfântă Mărie Mare, de praznicul Adormirii Maicii Domnhului suntem la sfintele mănăstiri din Eparhie, la cele mai importante, Rohia, care are hramul Adormirea Maicii Domnului, şi mănăstirea Moiseiului, cu acelaşi hram, şi trebuie să fim cei doi ierarhi în mijlocul credincioşilor de acolo, care vin în număr foarte mare, cu zecile de mii. Acestă parohie importantă, care are trei părinţi slujitori, pe Părintele Marius Sabou, paroh, Părintele Daniel Tirean, inspector eparhial financiar, şi Părintele Adrian Terec, are peste 8.000 de credincioşi şi este situată în partea veche a oraşului, şi având un umăr mare de credincioşi, risipiţi prin zona aceasta mai veche a oraşului, cu case, cu construcţii mai vechi, a avut nevoie întotdeauna de trei Părinţi, de trei preoţi, şi este păstorită cu dragoste şi dăruire, este biserica ce dă tonul în zonă din punct de vedere al pastoraţiei, atât a credincioşilor care frecventează biserica, cât şi a celor care nu pot veni la biserică, adică a bătrânilor. Tot suntem în Anul omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice şi, nu în ultimul rând, al copiilor şi tinerilor, deoarece avem activităţi foarte multe pe care le desfăşoară preoţii, precum se poate vedea în toată Eparhia noastră cu tinerii şi copiii. Dăm slavă lui Dumnezeu că am putut să revenim. Noi revenim de două ori pe an şi slujim la această biserică, anticipat hramul Adormirea Maicii Domnului, şi imediat după sărbătorile de iarnă. Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, care are ca biserică de slujire Catedrala Istorică vine a doua zi de Paşti şi a doua zi de Crăciun. Deci, credincioşii de aici au patru Sfinte Liturghii Arhiereşti pe parcursul unui an, spre bucuria şi slava lui Dumnezeu şi spre pacea, liniştea, binecuvântarea, sporul şi ajutorul de la Dumnezeu în toată lucrarea duhovnicească”, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Marius Sabou, paroh, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, Pr. Adrian Terec, Pr. Andrei Costinaş, fost paroh, Pr. Nicolae Varga, fost slujitor la acest Sfânt Altar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Radu Ioan Anton, slujitor la acest Sfânt Alatar, Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul parohiei, dirijat de Gabriela Cînţa.

„Societatea se desacralizează şi se înstrăinează de Dumnezeu”

Larg şi plin de învăţăminte duhovniceşti a fost cuvântul de învăţătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, care a pornit de la Sfânta Evanghelie a zilei.

„Este mare minune. Hristos se comportă aparent ca un medic, îi face un consult, îl întreabă pe aparţinător, pe tatăl copilului, despre istoricul bolii, despre felul cum s-a întâmplat şi obţine acele informaţii, dar nu pentru El, că Mântuitorul ştia, ci ca să audă poporul de câtă vreme este bolnav şi că medicii n-au putut să-l vindece. De ce? Să creadă că s-a petrecut minune, pentru că Mântuitorul vindeca bolile pe care nu le puteau vindeca medicii şi n-a intrat niciodată în conflict cu lumea medicală. Mântuitorul de aceea a pus întrebările să audă poporul şi să creadă că a fost o mare minune că nimeni nu l-a putut vindeca pe acel copil decât Iisus Hristos cu mila şi iubirea Lui, compasiunea şi mila faţă de tatăl şi iubirea faţă de fiinţa umană chinuită de duhurile cele necurate”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Să ne dăruiască Dumnezeu puterea de a ne ruga, de a posti, de a ne elibera de patimi şi de păcate şi de a trăi frumos în societate. Lumea în care trăim e o lume rea, care face gălăgie şi judecă, o lume ipocrită, făţarnică, ce interpelează mereu Biserica ce face pentru săraci. Face foarte mult, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Biserica pentru săraci este cel mai mare filantrop din societatea românească, sub toate aspectele. Şi le face cu banii credincioşilor, cu puţinul celor mulţi. Şi are grijă de cât poate. Dacă Biserica ar avea o implicare în sistemul de asistenţă socială şi ar primi câteva procente din fonduri, n-ar mai fi săraci, că toţi banii aceia ar merge la săraci, nu ar mai ajunge în diurne şi comisioane, studii de fezabilitate şi în toate chestiunile acestea care sunt foarte costisitoare şi sunt legale”.

„Societatea care se desacralizează şi se înstrăinează de Dumnezeu, pentru că L-a exclus pe Dumnezeu de acolo, a mai adăugat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Aţi văzut, când nu se afla Hristos la poalele muntelui, era conflict, era tulburare, era vrajbă, până a coborât Hristos şi a adus liniştea. De unde Îl exluzi pe Dumnezeu s-a dus pacea, s-a dus liniştea, s-a dus binecuvântarea, s-a dus bucuria, s-a dus mântuirea, s-a dus integritatea şi sănătatea mintală şi sufletească. Vedeţi cât degenerează societatea, câtă subcultură promovăm. Ne dăm seama că mergem într-o direcţie greşită, total greşită, ca să nu zic catastrofală spre naufragiu. Numai Dumnezeu ne poate salva, aşa cum a salvat pe copilul bolnav. Sunt părinţi ai căror copii sunt rătăciţi şi îi pierd sau încearcă să-i salveze şi numai Dumnezeu şi prin Biserică îi mai poate salva. Aduceţi fiii, tinerii şi copii la biserică, până puteţi, ca să-i ocrotească Dumnezeu când în viaţă nu vor mai avea ocrotirea voastră, că plecăm la un moment dat şi rămân singuri, doar cu rugăciunile noastre din cer şi cu ajutorul lui Dumnezeu să-şi aducă aminte de raiul copilăriei când vor fi maturi şi vor da de greu”, a precizat în cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”