Sfânta Liturghie Arhierească în biserica „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare”, Baia Mare

Duminică, 14 mai 2023, Duminica a V-a după Paşti, a Samarinencei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit prima Sfîntă Liturghie în spaţiul de sus al bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din Baia Mare, paroh Pr. Mircea Dărăban, şi a rostit cuvânt de învăţătură. „După aproximativ 12 ani de când n-am mai poposit în mijlocul credincioşilor de la Parohia „Sfântul Vasile cel Mare” din Baia Mare, când am slujit la spaţiul de la demisol, iată am revenit în atmosfera pascală, plină de atmosfera post pascală, plină de lumină, ca să ne bucurăm de ceea ce le-a ajutat Dumnezeu să împlinească, pentru că aceasta este una dintre cele mai modeste parohii din Baia Mare”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„A luat fiinţă în anul 2000, când a fost pusă şi piatra de temelie de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian şi a fost numit aici Părintele Mircea Dărăban, care a reuşit să încălzească atmosfera. Este aşezată dincoace de calea ferată, la intersecţia străzilor Mărgeanului şi Motorului. Este într-o zonă mai puţin prietenoasă ca aspect arhitectonic, dar biserica, aşa cum s-a înălţat ea şi cum a fost concepută, şi am insistat să aibă o înălţime neobişnuită, este o catedrală mică şi se vede la intrare în oraş atât de frumos. Este catedrala Sfântului Vasile cel Mare. Are doar peste 1.500 de credincioşi, însă Părintele Mircea, care are un suflet bun şi o inimă deschisă şi-L iubeşte pe Hristos şi Sfinţii Săi, a reuşit să-i împrietenească pe mulţi credincioşi din municipiu cu Sfântul Vasile cel Mare. De altfel, ăsta este rostul slujirii preoţeşti: să-i împrietenim pe credincioşi cu Hristos şi cu Maica Domnului şi cu Sfinţii Săi. De aceea, nu se simte că este parohia mică, pentru că vin şi alţi credincioşi din oraş. Ea este minunat împodobită cu o pictură luminoasă şi frumoasă şi, dacă ajută Dumnezeu, împreună cu Părintele Mircea şi Consiliul Parohial, ne gândim că, poate, undeva, într-o vreme, spre sfârşitul anului viitor, este şi un an cu cifră pară, în 2024, să sfinţim această biserică, pentru ca s-o dăruim Sfântului ei ocrotitor, să le facem bucurie păstorului de suflete şi credincioşilor, care şi-au zidit inima şi sufletul şi care împodobesc cu prezenţa lor Sfintele şi Dumnezeieştile Liturghii în duminici şi sărbători. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a mai explicat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

După o primire făcută cu multă bucurie, la sosirea Ierarhului, de preotul paroh şi Consiliul Parohial, de tineri ai parohiei, cu pâine şi cu sare şi cu frumoase flori culese din grădina sufletului, Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată, pentru prima dată, în „biserica de sus”, a cărei pictură este terminată. Ea va deveni biserica propriu-zisă, după ce aproape două decenii s-a slujit în biserica de la subsol, şi va târnosită în anul care vine, la aproape un sfert de secol de la punerea pietrei de temelie.

Soborul preoților slujitori a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Mircea Dărăban, proh, Pr. Gavril Gavriş, parohul bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Baia Mare, Pr. Anghel Serafim Bogdan, slujitor la Mănăstirea Berinţa, Pr. Teodor Balaş, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois. Împreună cu credincioşii s-au rugat primarul Cătălin Cherecheş al Băii Mari, şi Alexandru Cosma, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, doi dintre marii binefăcători ai acestei parohii, cărora Părintele paroh Mircea Dărăban le-a adus sincere mulţumiri.

Parohia „Sfântul Vasile cel Mare” din Baia Mare este o comunitate de credincioşi sudată puternic în jurul Părintelui paroh, iar ziua de azi s-a constituit într-o mare sărbătoare. „Pentru a nu ştiu câta oară Preasfinţitul Părinte Epoiscop Iustin ne-a făcut bucuria de a sluji în mijlocul nostru, a spus Părinte paroh Mircea Dărăban. Este o fericire adăugată la multe clipe de bucurie pe care le-a trăit alături de dragii noştri credincioşi. A intitulat sugestiv această Liturghie Arhierească „o Litughie a bucuriei”, pentru că nu este nici sfinţire de biserică, nici hram, dar ce bucurie mai mare decât aceea să vină Ierarhul în mijlocul credincioşilor? Ori, prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin în mijlocul credincioşilor pe care îi arhipăstoreşte este un prilej de aleasă înălţare sufletească. Aşa că mă voi adăuga şi eu tuturor preoţilor care în momente similare mărturisesc cu toată simţirea creştinească „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa”!”

Cuvântul de învăţătură

Un vast şi lămuritor cuvânt duhovnicesc a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa credincioşilor din această parohie din Baia Mare, în care le-a vorbit despre contextul istoric în care a avut loc minunea vindecării de la Fântâna lui Iacob, precum şi despre vindecarea în sine de boala interioară de care suferea femeia samarineancă, cuvânt de învăţătură care a fost actualizat când a vorbit despre abandonarea valorilor creştine din ziua de azi. „În această duminică Îl vedem pe Mântuitorul săvârşind o vindecare mai specială, făcând o minune profundă în viaţa unei femei, a specificat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Femeia aceea nu avea nicio boală fizică sau biologică, avea o boală interioară datorată vieţii ei, care nu era în conformitate cu legea. Şi anume femeia samarineancă a fost primită de Hristos în preajma Lui şi a binevoit Mântuitorul să i se adreseze prin cuvânt, ca s-o vindece de boala interioară. De tulburarea păcatelor. Tot despre o vindecare este vorba.”

Mai departe Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a spus: „Faptul că Mântuitorul vorbeşte cu femeia samarineancă încearcă să-i videce inclusiv pe Apostoli de rezervele şi concepţia pe care o aveau despre celelalte neamuri. Ei nu se amestecau cu celelalte neamuri. Femeia era inferioară. Şi acum, în Orient, femeia este pe o anumită treaptă de pe care nu are voie să iasă, să depăşească, să urce pe altă treaptă. Creştinismul a schimbat aceste lucruri. Şi Mântuitorul arată că de fapt că Biserica Lui va cuprinde neamurile Pământului, indiferent de limbă, de cultură, de nivel de dezvoltare. Biserica Lui va cuprinde familiile, mama, tata şi copiii, pe toţi, nediscriminatoriu, pe buni şi pe răi, pe drepţi şi pe păcătoşi, tocmai ca să-i mântuiască. Acesta-i mesajul din convorbirea Mântuitorului cu femeia samarineancă. Universalitatea mesajului Său: să nu ne credem superiori altora, să avem decenţă şi respect faţă de cultura şi credinţa fiecăruia. Noi, creştinii, nu suntem în conflict cu nici o religie. Acum noi suntem discriminaţi. Creştinismul deranjează, pentru că deranjează Hristos. Pe oamenii de pe pământ care nu sunt creştini nu-i deranjează Dumnezeu. Şi le convine Dumnezeu care stă acolo în Cer. Credem în El, ne priveşte, ne ajută, ne asistă, dar să nu se amestece în vieţile noastre. Hristos a venit printre noi. Şi S-a amestecat în viaţa noastră şi ne-a învăţat cum s-o trăim, după model divin, după modelul primei perechi de oameni înainte de a greşi. Şi asta deranjează. Că în cele din urmă ne-a arătat şi care-i calea: ascultarea de poruncile lui Dumnezeu şi purtarea unei cruci, pe care o duci toată viaţa, indiferent cum e, mai uşoară sau mai grea. Ţi-o asumi. Că face parte din proiectul lui Dumnezeu cu tine. Crucea ta. De care sunt legate şi darurile. Şi binecuvântările. Şi ocrotirea. Şi lumina. Şi puterea lui Dumnezeu. Şi Îl rugăm pe Mântuitorul ca să ne lumineze şi pe noi cum i-a luminat pe Apostoli şi cum a luminat-o pe femeie samarineancă, să ne izbăvească de patimi şi păcate, să ne dăruiască sănătate şi integritate sufletească şi trupească. Amin!”

Părintele paroh a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin şi soborului pentru slujire şi i-a dăruit o icoană a Maicii Domnului şi un superb coş cu flori.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

