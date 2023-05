Duminică, 30 aprilie 2023, Duminica Mironosiţelor, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Ieud, Protopopiatul Vişeu.

„Duminica Mironosiţelor Femei este una dintre duminicile frumoase de după praznicul Învierii Domnului, a treia după Sfintele Paşti, şi iată am revenit la Mănăstirea Ieud, care-i pusă sub ocrotirea Sfintelor Femei Mironosiţe. Această mănăstire are rădăcini adânci în istorie”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„A fost un aşezământ monahal cu un rol important aici, care a fost ctitorie voievodală. Există temelia vechii biserici. Se pare că merge până la o mie trei sute noăzeci şi ceva. Poate să fi fost o mănăstire soră cu Mănăstirea Perii Maramureşului, cu Mănăstirea Bârsana, există şi un monument istoric străvechi. Ultimele cercetări arată că este de secol XVII, începutul primelor decenii ale secolului al XVII-lea, 1620, şi se spune că o inscripţie arată că ar fi anul o mie trei sute aşeizeci şi ceva. Mănăstirea aceasta a fost reînviată după anul 2000, mai exact în anul 2003 s-a construit această frumoasă biserică de lemn, cu o înălţime neobişnuită, în stil maramureşean, de către Părintele Alexandru Brici şi credincioşii de aici. A pornit ca schit, pusă sub ocrotirea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, dar, întrucât sărbătoarea Sfinţii Trei Ierarhi cade în plină iarnă şi pentru că este mănăstire de măicuţe, hramul principal este acesta, Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe, şi mănăstirea am propus Sinodului Mitropolitan să poarte acest nume, să fie aşezată sub ocrotirea Sfintelor Femei Mironosiţe. Este condusă de Maica stareţă Mihaela Popan, care a venit aici de la Mitropolia Banatului. Încă suntem în faza de a încropi o mică obşte, dar este o mănăstire care se doreşte a fi una simbolică pe suita de mănăstiri de pe Valea Izei, începând cu Săpânţa Noul Peri, Bârsana, Ieud şi Dragomireşti. Patru mănăstiri voievodale, care îşi continuă existenţa, care au reînviat şi continuă existenţa în istorie. O zi frumoasă, binecuvântată, plină cu soare. Credincioşii, foarte evlavioşi şi care îşi iubesc tradiţia şi portul, şi graiul, se îmbracă în straie de sărbătoare ca să înfrumuseţeze duminicile şi sărbătorile noastre sfinte. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Soborul slujitor

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Pr. Vlad Călin, secretar protopopesc, Pr. Alexandru Brici, ctitorul mănăstirii, Pr. Bogdan Ciocotişan, paroh în Dumbrăviaţa, Protopiatul Baia Mare, Pr. Dinu Horaţiu Brici, paroh în Ieud Centru, Pr. Vasile Cozma, paroh în Rozavlea Centru, Pr. Ilie Vasile Pop, slujitor al mănăstirii, Pr. Vasile Bredea, paroh în Ieud Plopşor, Arhid. Tedosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic a cântat Arhid. Vlad Verdeş. La momentul consacrat al Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru diacon tânărul teolog Ioan Ilieş, care duminica viitoare va fi hirotonit preot misionar. S-a rugat în rând cu credincioşii și senatorul Dan Ivan.

Cuvântul de învăţătură

Un vast cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Iustin despre cine erau Sfintele Femei Mironosiţe, ce au făcut şi de ce sunt cinstite. „Cea de a treia duminică după Sfintele Paşti este rânduită de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii Răsăritului ca să cinstească pe Sfintele Femei Mironosiţe, cele care sunt amintite şi pomenite în Sfintele Evanghelii ca făcând parte din grupul de femei ce-L urmau pe Mântuitorul, însoţind-o pe maica Domnului, se înţelege. Erau în jurul Maicii Domnulu”, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Unele dintre ele erau înstărite sau bogate şi dăruiau Mântuitorului şi Sfinţilor Apostoli contribuţia lor. Le pregăteau când călătoreau din Galileea spre Ierusalim, ele împreună şi cunoştinţele lor, loc de găzduire, le pregăteau cina, cum s-a întâmplat în casa Marte şi a Mariei, surorile lui Lăzar, şi în casa fariseului Simon, cel lepros, care a fost vindecat de Domnul de lepră, drept urmare l-a invitat la cină pe Mântuitorul şi pe Sfinţii Apostoli, şi acolo ni se spune că erau şi Marta, şi Maria, surorile lui Lazăr cel înviat din morţi… Acestea sunt Femeile Mironosiţe despre care este sărbătoarea de astăzi şi ne vorbeşte Sfânta Evanghelie de la Marcu, care s-a citit, şi ne spune textual că după ce Mântuitorul Şi-a dat sufletul în mâinile Tatălui pe Cruce, la ceasul al şaselea, după ce a pătimit de la 9 până la 12, în trei ceasuri S-a stins. Lângă Cruce era Maica Domnului, Mironosiţele Femei şi ucenicul singur, ucenicul cel feciorelnic, pe care, pentru fidelitatea lui, Mântuitorul îl ţinea foarte apropiat şi spune ucenicul cel iubit. Ceilalţi Apostoli au fugit toţi. Şi spun Evangheliile că după ce Mântuitorul a rostit cele 7 cuvinte pe Cruce, printre ele a avut grijă să o încredinţeze pe Maica Domnului, care era prăbuşită acolo, la picioarele Crucii, Sfântului Ioan Evanghelistul, cel mai tânăr, care era singur, nu avea obligaţii sociale, era necăsătorit, şi a încredinţat-o pe Maica Domnului lui, zicând Femeie, iată fiul tău şi ucenicului i-a zis Iată mama ta. Şi din acel ceas a luat-o la sine Ioan Evanghelistul, spun Sfintele Evanghelii. Când Mântuitorul a spus ultimele cuvinte pe Cruce: Părinte, în mâinile Tale îmi încredinţez Duhul Meu, s-a făcut cutremur şi întuneric, soarele şi-a ascuns lumina, de la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea, trei ceasuri. S-a făcut cutremur mare şi catapeteasma templului s-a despicat prin mijloc. Ce înseamnă asta? Că s-a instituit Legea nouă prin Iisus Hristos, Care Şi-a vărsat Sângele pe Cruce, Legea iertării şi a iubirii. Şi că Dumnezeu nu este doar făcătorul nostru şi ziditorul nostru, Căruia trebuie să ne supunem necondiţionat, ci este, prin Iisus Hristos, care este icoana iubirii Tatălui, şi Mântuitorul nostru, Care şi-a arătat iubirea şi iertarea, pentru că Sângele lui Hristos spală păcatele întregii omeniri. Şi Îl numim, ne-a învăţat Mântuitorul să ne rugăm şi să Îl numim Tatăl Nostru Cel din Ceruri. Şi acolo, la Cruce erau Femeile Mironosiţe şi mult popor. Şi poporul acesta, care era de faţă, era manipulat. Unii Îl batjocoreau, cărturarii şi fariseii Îl huiduiau”, a mai spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

La încheierea Sfintei Liturghii, maica stareţă a dăruit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Mântuitorului şi un coş cu flori.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

