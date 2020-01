Sfânta Liturghie din prima zi a Noului An, la Catedrala din Baia-Mare

Miercuri, 1 ianuarie, prima zi a anului 2020, când credincioşii ortodocşi sărbătoresc Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului şi îl cinstesc pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capdociei şi pe mama sa, Sfânta Emilia, precum şi începerea anului nou civil, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de Prof. Dr. Cosmin Lauran.

Un număr mare de credincioşi de pe întreg teritoriul municipiului, precum şi din afara lui au venit la Catedrală ca să se roage împreună cu Întâistătătorul locului şi soborul în această primă zi a Anului Nou, şi să aducă slavă lui Dumnezeu pentru toate.

Pentru binefacerile lui Dumnezeu revărsate asupra credincioşilor şi drept mulţumire pentru anul care a trecut, precum şi rugăciuni prin care să se reverse peste credincioşii din Catedrală, din toată Episcopia şi din tot neamul românesc, harul lui Dumnezeu în anul care vine, a fost oficiat un Polihroniu de către preoţii prezenţi.

Cuvântul de învăţătură rostit de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit, în parte, la praznicul împărătesc al Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului, la Sfântul ierarh Vasile cel Mare şi mama sa, Sfânta Emilia, precum şi la Anul Nou civil, care începe cu 1 ianuarie.

„Am păşit în noul an 2020, aflându-ne mulţi dintre noi, foarte mulţi credincioşi din municipiul Baia Mare şi împrejurimi, în sfânta noastră Catedrală, la slujba care este rânduită de Sfânta noastră Biserică a se face la cumpăna dintre ani. Şi ne-a găsit în rugăciune pentru noi, pentru familia noastră, pentru oraşul nostru, pentru ţara noastră şi pentru lumea întreagă, pentru Biserica lui Hristos şi pentru creştinii din toată lumea. Nu toţi creştinii mărturisitori ai lui Hristos petrec în pace şi linişte. Unii petrec în multă tulburare şi însingurare, prigoniţi şi izgoniţi, răstigniţi şi decapitaţi, şi martirizaţi, aşa cum putem vedea şi auzi, şi ne înfricoşează, dar, pe de altă parte, ne şi întăreşte moartea lor martirică în această lume care se numeşte civilizată şi evoluată. În secolul XXI mai există creştini mărturisitori în Orientul Mijlociu, în ţările cu regimuri totalitare şi comuniste, în zonele musulmane din Africa, auzind că-şi dau viaţa pentru Hristos şi nu renunţă la Hristos nici chiar dacă sunt ameninţaţi că-şi vor pierde viaţa. Mulţi creştini, mame şi taţi, părinţi şi tineri, familii întregi strălucesc astăzi în Biserica Creştină a lui Hristos prin martiriul lor şi sunt, cu adevărat, neomartirii de astăzi, cu nimic mai prejos decât Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, întâiul Mucenic creştin, sau cu Martirii şi Mărturisitorii primelor trei secole de creştinism, când împăraţii romani de la Roma, păgâni, au recurs la aceleaşi mijloace ca şi cele de astăzi spre a-i determina pe creştini să se lepede de Hristos. Noi putem să-I mulţumim Bunului Dumnezeu că suntem un neam creştin, chemat la lumina Evangheliei de Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Apostol al lui Hristos, care ne-a propovăduit Evanghelia, care ne-a încreştinat, ne-a adus lumina lui Hristos, care a luminat peste secole neamul nostru şi a rodit atât de frumos în istoria poporului român valori creştine în cultură, în artă, în literatură, în muzuică, în familia creştină, în comunităţile şi satele noastre româneşti.”

Sfinţirea icoanei Anului Omagial

În fiecare An Omagial, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin se îngrijeşte ca să fie zugrăvită câte o icoană. Cum anul 2020 este Anul Omagial al pastoraţiei preoţilor şi copiilor, icoana dedicată este intitulată „Familia creştină sub ocrotirea Maicii Domnului” şi are în compoziţia sa pe Maica Domnului cu Pruncul în braţe, iar la baza icoanei, de o parte şi de cealaltă a icoanei Maicii Domnului, o familie de preot, alcătuită din părinte cu Sfânta Evanghelie în mână, doamna preoteasă şi trei copii, precum şi o familie de mireni, compusă din tată, mamă şi trei copii.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a citit rugăciunile de sfinţire a icoanei, care rămâne spre închinare credincioşilor întreg anul care a început, aşa cum au rămas şi celelalte icoane.

Un scurt bilanţ al lucrărilor la Catedrala Episcopală

Cât priveşte lucrările la Catedrala Episcopală „Sfînta Treime”, care a devenit un simbol al Băii Mari, au fost finalizate lucrările la turn, a fost pusă Sfânta Cruce inclusiv luminarea ei şi turnului, încât se vede foarte frumos noaptea din aproape oricare parte a municipiului, în interior a fost pictată cupola şi Iisus Pantocrator. Frumuseţea Catedralei se vede de departe şi se poate prevedea ce va însemna ea, când va fi terminată, pentru municipiul Baia Mare. Catedrala va fi unică în partea de Nord-Vest a României, un simbol al Ortodoxiei, alături de celelalte catedrale măreţe ale ţării, în primul rând Catedrala Mântuirii Neamului. Anul acesta s-au turnat cei patru contraforţi, la cele patru abside, pentru a-i mări rezistenţa şi pentru scările de acces. Pe unul din contraforţi va fi pusă o instalaţie de urcare pentru persoanele cu dizabilităţi.