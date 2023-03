Sfânta Liturghie în Catedrala din Negreşti Oaş

Duminică, 12 martie 2023, a doua din Postul Sfintelor Paşti, a Sfântului Grigorie Palama, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Duminica Tuturor Sfinţilor” din Negreşti Oaş. Preasfinția Sa s-a aflat în fruntea unui sobor de preoţi slujitori, din care a făcut parte preotul paroh Marcel Malanca, protopopul Oaşului. La sosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a avut parte de o primire frumoasă, făcută de un grup de tineri îmbrăcaţi în costume populare oşeneşti.

„În Duminica a doua a Sfântului şi Marelui Post, iată, am revenit în Parohia din centrul oraşului Negreşti Oaş, în această minunată Catedrală, unde am făcut o tradiţie să venim la început de an, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De data aceasta am venit în perioada Sfântului şi Marelui Post, pentru că ne pregătim în această perioadă pentru slăvitul praznic al Învierii Domnului. Pericopa evanghelică de astăzi este despre vindecarea slăbănogului din Capernaum şi, în acelaşi timp, duminica se numeşte a Sfântului Grigorie Palama. Este o legătură între aceste două lucruri, pe care au rânduit Sfinţii Părinţi să le cinstim. Acest slăbănog a fost vindecat prin credinţă, prin credinţa lui, şi spune Sfântul Grigorie Palama că a fost şi ea puternică, ca şi credinţa celor patru bărbaţi, solidaritatea lor şi curăţirea de păcate. De asemenea, omul păcătos, spune Sfântul Grigorie Palama, se poate lumina prin credinţă adevărată şi mărturisirea ei, prin viaţă curată, adică prin liniştire, prin multă rugăciune şi post pe măsură şi iubirea de semeni, pe care au arătat-o cei patru bărbaţi, solidarizându-se cu suferinţa celui aflat în neputinţă. Prin aceasta, spune Sfântul Grigorie Palama că omul poate pregusta Lumina Necreată, Lumina Taborică, pe care au văzut-o Sfinţii Apostoli pe Tabor, pe care a văzut-o Sfântul Apostol Pavel, a pregustat-o, atunci când a zis că a fost răpit până la al treilea Cer şi a văzut lucruri minunate pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit”, a mai spus în cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Catedrala din Negreşti a avut mai multe evenimente în istoria ei. În 2003 a fost vizitată de cei doi Patriarhi, Teoctist al României şi Petros al VII al Alexandriei Egiptului şi a întregii Africi. Fără îndoială, de departe cel mai important eveniment a avut loc pe 1 iulie 2012, când Patriarhul României, Preafericitul Daniel, a târnosit această Catedrală şi a adus multă binecuvântare şi bucurie credincioşilor. Negreşti ete împărţit în trei parohii. Sunt 1.700 de familii. 40-50% din credincioşi sunt plecaţi în străinătate. De aceea, părinţii de aici şi de la toate parohiile din acest oraş şi din toată Eparhia sunt îndatoraţi să poarte grijă de bătrânii care au rămas singuri, deoarece este Anul omagial al îngrijirii bătrânilor. Ei sunt fraţii şi copiii sau fii lor şi bătrânii care tezaurizează istoria neamului nostru şi care ne-au lăsat ţara şi biserica în moştenire. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Drd. Marcel Malanca, parohul Catedralei şi protopopul Oaşului, Pr. Mihai Feher, protopop onorific, Pr. Ioan Pop, preot II, Pr. Adrian Bucşa, paroh la biserica „Naşterea Maicii Domnului” şi secretar protopopesc, Pr. Ciprian Supuran, parohul bisericii „Sfânta parascheva”, Pr. Nicolae Robaş de la Schitul Luna Şes, Pr. radu Rusu, paroh în Tur, Pr. Dacian Chira, preot caritabil la Spitalul Orăşenesc, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois. În rândul credincioşilor s-au aflat Aurica Fedorca, primarul oraşului Negreşti Oaş, deputatul Adrian Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească, subprefectul Romeo Pop, secretarul de stat Valer Beseni, senatorul Dan Ivan, deputatul Robert Zob, fostul prefect şi deputat Gheorghe Ciocan şi alţi oficiali.

Viața este o școală

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a făcut referire în cuvântul de învățătură la ce înseamnă perioada Postului Mare pentru creştini, cum trebuie să se poarte ei în post, ce să mănânce, ce atitudine creştinească trebuie să aibă, cum să se roage şi ce este nevoie să desprindă din Sfânta Evanghelie a duminicii.

„Trebuie să reţinem din Sfânta Evanghelie că Mântuitorului îi place mult intervenţia şi solidaritatea celor patru bărbaţi care îl aduc pe slăbănog la Hristos, văzând credinţa lor, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Sfântul Grigorie Palama, referitor la această pericopă evanghelică, spune că nu se poate ca acel paralitic să nu fi avut şi el credinţă. El nu s-a putut exprima, nu s-a putut deplasa, n-a putut cere, probabil vorbea foarte greu, cum se întâmplă în stare de paralizie la oameni, dar el, în faţa prietenilor săi, a celor patru bărbaţi, şi-a exprimat dorinţa şi credinţa de a ajunge la Hristos. Cu siguranţă. Deci, şi credinţa lui a contribuit la vindecarea sa. Reţinem, însă, că boala lui era urmare a unor păcate. Că Mântuitorul a zis: ţi se iartă păcatele. Dar nu spune care păcate, că păstrează discreţia Mântuitorul întotdeauna. Când a zis aceste cuvinte, niciodată nu a deconspirat păcatele oamenilor. Nu care păcate şi cât de mari, şi câte le-ai făcut şi cu cine le-ai făcut. Asta este şi astăzi practica Bisericii în tradiţia sfântă a ei, lăsată de Mântuitorul Apostolilor şi Bisericii prin succesiune apostolică, prin cuvintele: câte veţi lega pe pământ vor fi legate şi-n cer, câte veţi dezlega pe pământ vor fi dezlegate şi-n cer. Preotul dezleagă şi Hristos iartă. Face aceasta în faţa icoanei. E de faţă Hristos. Preotul niciodată nu are voie nici măcar să se mire de ce păcate are un om. Aceasta-i atitudinea, după chipul lui Hristos. Nu să spună cuiva, Doamne fereşte! Spovedania este o taină, pe care, nici dacă i-ar tăia limba torţionarii, că au fost duhovnici în asemenea situaţie, n-are voie să vorbească din spovedanie nici un fel de lucru. Dacă s-ar întâmpla că un om vine şi mărturiseşte o crimă, preotul este dator să-l îndemne să-şi spună această mare fărădelege, ca să nu intre unii nevinovaţi în puşcărie şi vinovaţii să scape. Preotul trebuie să-l catehizeze să se ducă să-l salveze pe cel ce a intrat nevinovat, dar nu are voie preotul să spună, după chipul lui Hristos. Hristos nu-i arată păcatele, ci le iartă. Şi de ce? Pentru că Hristos prima dată îl vindecă sufleteşte şi apoi îi redă integritatea trupească. Să mai reţinem că Dumnezeu şi Fiul Său Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cunoaşte suferinţa înainte de a cere noi Lui şi ştie de ce avem noi nevoie înainte de a-I cere ceva. De aceea, intervine ascuns când trebuie şi când este momentul. Uneori ni se pare că întârzie, totul este pedagogic. Ştim din propria noastră viaţă, că viaţa îi o şcoală de toate nivelurile şi Biserica este şcoală pentru toată viaţa. Ştim din propria noastră viaţă că a fost nevoie, uneori, să ne înfrunte Dumnezeu într-un fel sau altul ca să ne apropiem mai mult de El, ca să fim mai credincioşi, ca să ne rugăm mai mult, să avem încredere mai mare în El, să fim mai recunoscători, să-I mulţumim mai mult pentru ce ne-a dat în viaţă, în primul rând pentru toate darurile. Ne-a dat viaţa şi aceasta-i pedagogie divină. Ne apropie de El prin suferinţă, dar nu totdeauna păcatele sunt sursa suferinţei. Ştim atât de mulţi care au suferit. Fiul lui Dumnezeu a fost drept cum n-a fost nimeni pe pământ. Fără păcat. Fără vină. Şi a suferit pentru vina noastră”, a explicat Preasfințitul Episcop Iustin.

„Ne-am bucurat de prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Întâistătătorul Eparhiei noastre, în mijlocul credincioşilor din parohiile oraşului nostru Negreşti Oaş, în această a doua Duminică a Postulu Mare, a mărturisit Pr. Marcel Malanca, protopopul Oaşului. Este o perioadă de parcurs duhovnicesc spre Lumina Învierii, spre sărbătoarea pascală, este o perioadă de urcuş duhovnicesc pe scara virtuţilor şi despre toate acestea înţelegem şi din învăţăturile Sfântului Grigore Palama, astăzi prăznuit, a Sfântului Ioan Scărarul, în perioada următoare. De aceea, în acest drum al parcursului duhovnicesc spre Înviere l-am avut în mijlocul nostru pe Preasfinţitul Părinte Iustin, ca un povăţuitor, ca un păstor care îşi iubeşte poporul şi am stăruit sub omoforul Preasfinţiei Sale o rugăciune înaintea Tronului lui Dumnezeu. Aşa cum oarecând, Mântuitorul Iisus Hristos şi-a întărit ucenicii atunci când au fost înspăimântaţi în valurilor Mării Ghenizaretului şi a fost prezent în mijlocul lor, aşa şi Preasfinţitul Părinte Iustin astăzi a stăruit în mijlocul credincioşilor din Ţara Oaşului, în Catedrala Ţării Oaşului, ne-a povăţuit, ne-a învăţat şi ne-a îndrumat să împlinim cele ce sunt de folos duhovnicesc în perioada Postului Mare”, a transmis Pr. Marcel Malanca, protopopul Oaşului.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Mai multe poze aici: