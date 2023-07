Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Duminică, 16 iulie 2023, a şasea după Sfintele Rusalii, a vindecării slăbănogului din Capernaum, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi şi a rostit un cuvânt de învăţătură.

„Am revenit la sfânta noastră Catedrală din Baia Mare în plină vară, în luna iulie, în duminica a şase după Sfintele Rusalii. Pericopa evanghelică din această duminică este despre compasiune, despre solidaritate umană, de ce nu, pentru că suntem creştini, despre filantropie creştină. Patru bărbaţi cu inimă curată şi cu dragoste de semeni îl aduc la Mântuitorul pe cel bolnav, pe cel infirm, pe cel care avea o suferinţă şi se pare că nu avea rudenii, nu avea pe nimeni. Astăzi este despre felul în care ne aplecăm asupra celor în suferinţă şi despre faptul că trebuie să o facem avându-L pe Hristos înaintea noastră”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

„Hristos este samarineanul cel milostiv care s-a aplecat asupra celui găsit abia viu sau aproape mort din cauza tâlharilor. Ori astăzi este mai nevoie decât oricând de intervenţia noastră în viaţa celor care au nevoie de ea şi intervenţia noastră nu trebuie să se facă din motive materiale, ci din motive creştine. De aceea, Biserica este instituţia care are cea mai mare cădere să se ocupe de cei bătrâni, de cei bolnavi, de cei abandonaţi, de cei singuri. De ce Biserica? Pentru că Ea nu face din asta o afacere. Biserica are filantropie creştină şi priveşte totul prin prisma Mântuitorului Iisus Hristos, prin prisma iubirii divine. Săracii şi aşezămintele sociale nu trebuie să fie o afacere, nu trebuie să fie private, ci trebuie să fie sub protecţia instituţiilor importante şi mai ales sub patronajul Bisericii”, a explicat Preasfințitul Iustin al Maramureșului.

„Dacă Biserica ar fi implicată, nu ar fi atât de multe carenţe. Până când Biserica nu va fi parte din cei ce verifică cum sunt îngrijiţi cei bătrâni, nu vor merge lucrurile cum trebuie. Dacă nu se pune suflet şi credinţă, doar dacă le dai la oameni hrană şi îmbrăcăminte şi puţin confort ei sunt mulţumiţi că nu mai au pe nimeni. Ei au nevoie de iubire. Li-i sete şi foame de iubire şi îngrijire complexă, pentru că omul este după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Despre aceasta este vorba în pericopa evanghelică de astăzi. Solidaritatea creştină şi îngrijirea omului în comunitate. Deci, acolo era comunitatea. Cârtitorii de pe margine, care n-au făcut nimic în viaţa lor, sigur că au fost judecătorii, cărturarii şi fariseii. Aceia n-au făcut nimic, dar au cârtit că nu se face bine ceea ce s-a făcut. Nu este cazul în Biserică. Biserica este iubire milostivă arătată semenilor, iubirea samarineană a lui Dumnezeu arătată semenilor”, a precizat în cuvântul de învățătură, Preasfințitul Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul clericilor care au slujit în Duminica a 6-a după Rusalii la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a fost alcătuit din Protos. Chesarie Bertea, protopop în New York, de origine din Buzeşti, Protopopiatul Chioar, Protos Serafim Bilţ, eclasiarhul sfântului locaş, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Diac. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Sebastian Cupşinar, Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Simionca.

Cuvântul de învăţătură

Pornind de la pericopa evanghelică a duminicii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre vindecarea slăbănogului din Capernaum şi împrejurările în care Mântuitorul a făcut această minune doar cu cuvântul. Ierarhul a oferit şi câteva învăţături desprinse din această pericopă evanghelică.

„Mântuitorul a venit ca să facă mereu bine. Şi a văzut intenţia celor patru bărbaţi solidari cu cel bolnav şi credinţa lor, iubirea şi compasiunea lor şi a răspuns credinţei celor patru inşi. Cei patru l-au dus la Hristos şi ei şi-au arătat credinţa şi iubirea şi Mântuitorul a răsplătit credinţa lor, a însoţitorilor. Mai reţinem că Mântuitorul nu-i spune că are păcate, pentru că Mântuitorul este un duhovnic discret şi nu-l acuză pe om. Îi zice: ţi se iartă păcatele tale, nu-i zice că eşti un păcătos şi de aceea ai ajuns în situaţia sta. Nu-l judecă. Hristos nu ne judecă oricâte şi orice păcate am avea, important este să ştim să ne arătăm Lui, pentru că este doctorul sufletelor şi trupurilor noastre. Îi vindecă prima dată boala sufletească, că era bolnav sufleteşte, şi apoi starea fizică şi îl redă societăţii”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Distincţii

Părintele Protos. Chesarie Bertea a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, luni este ziua sa de naştere, a fost hirotonit preot de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, a slujit ca preot în această Eparhie mai mulţi ani, a predat la Facultatea de Teologie din Baia Mare şi a ocupat mai multe funcţii administrative în România. Este de 15 ani preot în New York. Doamna Rodica Pop a venit la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” cu doamna Rose Marie Nausch, care a fondat Festivalul pentru tineret pentru pace „Elefanţii păcii”, o mişcare mondială, şi a ţinut neapărat să fie la acest sfânt locaş în această duminică. A primit o Diplomă.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”