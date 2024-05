Târnosirea bisericii Mănăstirii Budeşti

Marţi, 21 mai 2024, la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat slujba de târnosire și a slujit Sfânta Liturghie cu ocazia hramului la biserica Mânăstirii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Budeşti, avându-i alături în slujire pe Înaltpreasfinţitul Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, şi pe Preasfinţitul Nectarie de Bretania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, precum și un impresionant sobor de preoţi şi diaconi.

Sărbătoarea a debutat cu slujba de târnosire a noii biserici, urmată de Sfânta Liturghie.

Alaturi de cei trei ierarhi au mai slujit: Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Protos. Mihail Bud, stareţul sfântului locaș, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, precum și mulți alți preoți și diaconi invitați.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale:

„Biserica nu poate să fie altceva decât o poartă a cerului şi Evanghelia pe care am citit-o astăzi de la Sfântul Evanghelist Ioan de asemenea ne spune cine este această poartă a cerului. Ce a zis Mântuitorul? Eu sunt poarta pe care intraţi în cer, dar ne dăm seama că, de fapt, poarta, uşa aceasta, după spusele Mântuitorului, este Dumnezeu Însuşi Întrupat. Adică El Iisus Hristos şi când intrăm în biserică, intrăm în cer. De aceea, spunem în slujbele noastre că În Biserica slavei Tale stând în cer ni se pare a fi. Şi părintele stareţ, dimpreună cu cei care l-aţi sprijinit şi iconografii care au pictat biserica au făcut un cer din această biaserică. Deci noi, când intrăm în biserică, de fapt intrăm în cer. Dar care este poarta? Poarta este Hristos. Când intrăm dincolo toate păcatele noastre, toate neputinţele noastre, fiinţa noastră întreagă este luată în primire, este primită de Însuşi Fiul lui Dumnezeu, pe care o duce înaintea lui Dumnezeu Tatăl, pentru că asta a făcut El prin moartea şi Învierea Lui şi prin Înălţarea la Ceruri, firea noastră omenească, omenitatea noastră o duce de-a dreapta Tronului lui Dumnezeu Tatăl în Preasfânta Treime. De aceea, nu este mântuire în afara Bisericii. În afara Bisericii nu este mântuire şi asta de 2000 de ani. Poarta Aceasta care este Hristos noi o primim, noi am primit-o acuma. Episcopii, preoţii, diaconii am primit acuma pe Hristos nu numai că se ţine şi este în noi, dar face şi din noi Biserică sfinţită. Prin Sfânta Împărtăşenaie noi devenim această Biserică Sfântă, Care este El şi în care ne transformă şi pe noi în Sfânta Împărtăşanie. Deci, iată că şi noi devenim uşă prin noi, adică unii pentru alţii devenim uşa intrării în Împărăţia lui Dumnezeu.”

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, iar la priceasnă a cântat Arhid. Vlad Verdeş.

A fost prezent un mare număr de oficialităţi centrale şi locale, parlamentari, prefecţii celor două judeţe, Rudolf Stauder al Maramureşului şi Ioan Tibil al judeţului Satu Mare, Gheorghe Câciu, secretar de stat pentru românii de pretutindeni, primarul Simion Pop, al comunei Budeşti.

AUTOR: Andrei Fărcaş,

FOTO: Arhid. Vasile Pop