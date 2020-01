Teatrul clujean „Puck” aniversează 70 de ani

Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca aniversează miercuri, 05 februarie 2020, 70 de ani de la înființare. Ziua va fi marcată cu spectacole, ateliere, o lansare de carte și o proiecție.

Manifestările aniversare vor începe de la ora 10:00, la sediul instituției, cu spectacolul „Cartea cu Apolodor”, în regia Monei Marian (în limba română, cu vârsta minimă recomandată de patru ani). De la ora 11.30 va fi prezentat spectacolul în limba maghiară „Tornyocska”/„Turnulețul”, cu regia semnată de Jakab Ildikó. Vârsta minimă recomandată este de doi ani. De asemenea, între orele 10:00 și 12:00, în studioul instituției vor avea loc Atelierele „Puck”. Sărbătoarea se va încheia cu momentul „O istorie a poveștilor la Teatrul de Păpuși Puck”.

În anul 1948 se pun bazele primei trupe de teatru de păpuşi din Cluj sub patronajul Sindicatului Mixt al Artiştilor, Scriitorilor şi Ziariştilor, iar in 5 februarie 1950 ia ființă Teatrul de Păpuşi din Cluj, printre fondatori numărându-se Fischer Edit, Ileana Hodiş şi Fuhrman Károly. Istoricul Teatrului Puck se leagă, în timp, de preocuparea specială pentru păpuşă, de la bi-ba-bo la wayang, de la marionetă la obiectul animat. Respectul pentru opţiunea echipei fondatorilor s-a perpetuat, sub influenţa doamnei regizor Kovács Ildikó, reperul profesional şi mentorul a generaţii întregi de actori, regizori, scenografi care au activat în Teatrul de Păpuşi din Cluj. Începând din 2017 este organizat Festivalul Stradal WonderPuck, eveniment anual adresat comunității clujene și publicului larg. Festivalul Internațional Puck, aflat în acest an la a 19-a ediție, a reunit de-a lungul timpului, spectacole de referință ale păpușeriei europene, întâlniri ale școlilor de teatru din regiune și ateliere profesionale internaționale.