Ziua Down la Bibliotecă – Ediția a III-a | Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, Palatul Copiilor Bistrița, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Asociația Impact a derulat luni, 21 martie 2023, începând cu ora 12.00, evenimentul „Ziua mondială a Sindromului Down la Bibliotecă” – ediția a III-a. În acest an sloganul care ne-a însoțit a fost WITH US NOT FOR US, iar cu noi au fost Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud, cei de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița, Colegiul Național Liviu Rebreanu, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Năsăud, părinți, elevi și cadre didactice din instituțiile școlare din Bistrița și din județ.

Din program au făcut parte momente artistice, a căror protagoniști au fost copii și tineri cu Sindrom Down, dar și prieteni de-ai lor. Programul a cuprins piese de teatru de umbre și marionete, cântece vesele, o prezentare a abilităților și a pasiunilor copiilor cu Sindrom Down prezenți la eveniment, o expoziție de portrete, dar și jocuri sportive și de animație, alături de mascotele școlii Lacrima. Elevii au fost evidențiați și premiați. S-au oferit diplome și premii, realizate prin contribuția școlii, dar și cu ajutorul celor de la Asociația Impact și a elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Agricol, dar și cărți dăruite de către Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.

Ne-am dorit ca această zi să creeze bună dispoziție și să demonstreze încă o dată că ȘI NOI PUTEM SCHIMBA FAȚA LUMII! Scopul acestui eveniment a fost de a informa şi de a atrage atenţia societăţii asupra acestor copii, de a pune în valoare posibilitățile lor și de a accentua faptul că aceștia sunt parte a societății și în condiţiile în care au un mediu adecvat – pot participa la diverse activitati sociale, pot munci, aducându-şi astfel aportul la dezvoltarea societăţii din care fac parte.