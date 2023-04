Ziua internaţională a cărţilor pentru copii este celebrată anual în 2 aprilie începând cu anul 1967, informează Agerpres.

A fost aleasă ziua de 2 aprilie, întrucât corespunde cu data de naştere a unuia dintre cei mai îndrăgiţi autori de basme, Hans Christian Andersen.

Scriitorul danez, născut în 2 aprilie 1805, la Odense, a încântat generaţii de copii cu povestiri, precum „Hainele împăratului”, „Fetiţa cu chibrituri”, „Răţuşca cea urâtă”, „Micuţa sirenă”.

Prin activităţile organizate în această zi se urmăreşte promovarea literaturii pentru copii şi stimularea dorinţei lor de lectură.

Ziua internaţională a cărţilor pentru copii a fost iniţiată de International Board on Books for Young People (IBBY). La nivel internaţional, în fiecare an, această zi este patronată de o ţară membră a IBBY.

Sponsorul din acest an al evenimentului este IBBY Grecia.

Tema aleasă pentru acest an este „Sunt o carte, citește-mă”.

Afişul evenimentului este rezultatul unei colaborări dintre autorul Vagelis Iliopoulos și ilustratorul Fotini Stefanidi.

Foto credit: libertatea.ro