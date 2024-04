Ziua mondială de conștientizare față de autism

În data de 2 aprilie a fiecărui an suntem invitați să conștientizăm faptul că în lume unul din 68 de copii suferă de tulburări din spectrul autist și să acționăm în vederea îmbunătățirii vieții lor.

Ziua mondială de sensibilizare faţă de autism a fost decisă de Adunarea Generală a ONU în data de 18 decembrie 2007, la propunerea statului Qatar.

În România, sunt aproximativ 30.000 de persoane care suferă de tulburări din spectrul autist.

Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată (ATCA) din România atrage atenţia asupra importanţei diagnosticării copiilor cu potenţiale tulburări din spectrul autist la o vârstă cât mai fragedă pentru a creşte şansele de recuperare a acestora.

Autismul nu se poate vindeca, dar printr-o intervenţie timpurie intensivă, până la 47% dintre copiii cu autism pot avea o viaţă independentă. Fără terapie, simptomele autismului şi comportamentele disfuncţionale se agravează în timp.

În 2024, Ziua internaţională de conştientizare a autismului este marcată printr-un eveniment virtual care are loc la 2 aprilie, sub genericul „Moving from Surviving to Thriving: Autistic individuals share regional perspectives”, conform site-ului ONU citat de Agerpres.

Biserica Ortodoxă Română susține îmbunătățirea vieții persoanelor cu autism prin activitățile filantropice desfășurate și prin centrele sale sociale.

La Parohia „Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni din Sectorul 1 al Capitalei se construiește cel mai complex centru din ţară pentru recuperarea copiilor care suferă de Sindrom Down și Autism, şi va fi echipat la standarde europene.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților