15 februarie este Ziua internațională a copilului bolnav de cancer

Începând din 2002, Ziua internațională a copilului bolnav de cancer este sărbătorită anual în data de 15 februarie.

Ziua a fost stabilită la inițiativa organizației Childhood Cancer International (CCI) și are ca scop susținerea copiilor și adolescenților diagnosticați cu cancer. În această zi, la nivel global sunt promovate campanii dedicate ridicării gradului de conștientizare cu privire la cancerul infantil.

CCI reprezintă o rețea globală alcătuită din 176 de federații și organizații din aproximativ 90 de țări.

Conform site-ului organizației, în fiecare an, mai mult de 400.000 de copii și adolescenți, cu vârste sub 20 de ani, sunt diagnosticați cu cancer. Media de vindecare a celor diagnosticați depinde de regiune. În țările înstărite rata de vindecare a cancerului este în jur de 80%, iar în țările mai sărace rata de vindecare este în unele cazuri de 20%.

Potrivit datelor colectate la nivel internațional, la fiecare trei minute un copil moare de cancer.

Simbolul Zilei este funda aurie, fiindcă aurul este metalul cel mai prețios, la fel cum și copiii sunt cea mai prețioasă avere a societății.

Printre organizațiile internaționale alăturate inițiativei propuse de CCI se află International Society of Pediatric Oncology (SIOP), European Society of Pediatric Oncologists ( SIOP Europe), Union for International Cancer Control (UICC), International Agency for Research on Cancer (IARC), International Childrens Palliative Care Network (ICPCN) şi Caring and Living Among Neighbours (CLAN).

