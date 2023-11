Autobuzul liniei M34 va reveni la traseul de baza si orarul de circulatie initial în Mera

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informeaza publicul calator din localitatea Mera asupra faptului ca incepand cu data de 27.11.2023, autobuzul liniei M34 va reveni la traseul de baza si orarul de circulatie initial.

Primaria Comunei Baciu va asigura locuitorilor din cartierul Mera Noua, transportul cu o linie noua, M24B dupa urmatorul program de circulatie:

luni – vineri:

Plecare Mera Noua:05:30, 06:35, 08:00, 12:35, 15:05, 16:20, 17:40

Plecare Cluj-Napoca:05:05, 06:05, 07:25, 12:10, 14:30, 15:45, 17:05

sambata – duminica:

Plecare Mera Noua:06:30, 07:25, 14:30, 17:50

Plecare Cluj-Napoca: 06:00, 07:00, 14:00, 17:20

Aceasta linie are caracter experimental pentru o durata de 30 zile. Programul de circulatie va fi adaptat conform cerintelor publicului. In functie de fluxul de calatori inregistrat, aceasta linie va circula si in anul 2024 sau va fi suspendata.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.