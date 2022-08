Căzând în genunchi la Nicula, simți că te înalță Icoana Maicii Domnului | Arhimandrit Dumitru Cobzaru

Încet, încet, coboară noaptea. O noapte senină și caldă. E noaptea de la Nicula, mai luminoasă decât o zi. O noapte în care dealul e presărat cu mii de lumânări și în care somnul nu-și găsește loc. Aici, pământul care ascunde lacrima și genunchiul celui ce s-a aplecat și l-a sărutat, se bucură laolaltă cu pelerinul și îngână tăcut în taina nopții rugăciuni și litanii în cinstea Maicii Domnului. E noaptea în care ochii nu obosesc și mințile rămân treze. (Arhimandrit Dumitru Cobzaru – Monografia Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului-Nicula)

Cu fiecare pagină pe care o parcurg, am sentimentul că despre Mănăstirea de la Nicula și, mai cu seamă despre Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, se poate vorbi fără oprire, atât de multe minuni fac parte intrinscă din istoria lor.

Având intenția sinceră de a atinge măcar o mica parte din frumoasa, dar uneori dramatica poveste a Mănăstirii ce are hramul Adormirii Maicii Domnului, am avut bucuria de a-l avea alături în acest demers pe Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Împreună, aducem în fața ascultătorilor persoane și personalități, locuri și fapte care au marcat în timp poveste locului ce zilele acestea este unul de pelerinaj, Nicula.