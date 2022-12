Colindele și obiceiurile tradiționale de iarnă au răsunat la Măguri-Răcătău, în cadrul Festivalului „Junii Satului”

La sfârșitul săptămânii trecute, sâmbătă și duminică, 10-11 decembrie 2022, în comuna clujeană Măguri-Răcătău, cete de colindători, copii și adulți, s-au întrecut în cadrul celei de-a patra ediții a Festivalului-concurs de obiceiuri și tradiții de iarnă „Junii Satului”, un eveniment care începe să devină o tradiție în această zonă de munte. Localnicii, dar și alți iubitori de cultură tradițională, s-au bucurat de frumusețea colindelor, a obiceiurilor și a tradițiilor legate de sărbătorile de iarnă din satul românesc.

Organizat de Primăria și Consiliul Local Măguri-Răcătău, în parteneriat cu Asociația „De la lume adunate și-napoi la lume date” și cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj (CJCPCT), evenimentul s-a bucurat și de invitații speciali, Ursarii din Leorda – Comănești, jud. Bacău.

În judeţul Cluj, în zona de munte, se păstrează „colindatul de ceată bărbătească”, inclus în anul 2014 în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. Este singurul obicei românesc din perioada Sărbătorilor de iarnă înscris pe această listă. Numărul tinerilor care alcătuiesc ceata este diferit de la sat la sat, aşa după cum şi numărul cetelor diferă după mărimea satelor. Conducătorul cetei, numit taroste sau grăitor, este ales după mai multe criterii, printre care experiența și abilitățile de conducător. Acesta are rolul de a veghea la buna comportare a tinerilor din ceată pe toată perioada sărbătorilor, de a organiza repetiţiile pentru colinde, să vorbească în numele cetei, să „grăiască” sau să „alduiască” colacul și să organizeze jocul, sau „conacul”, cum se numește în zonă. Obiceiul cetei de colindători, numiţi „Juni”, se mai păstrează la Măguri-Răcătău, la Mărișel și în alte sate din zonă, deși, în vechime, aria lui de răspândire a fost mult mai mare. De la acest obicei și-a luat numele și Festivalul „Junii Satului”. Astfel, în fiecare zi a festivalului, de la ora 12:00, a avut loc parada cetelor de colindători, prin centrul comunei. Apoi, la Căminul Cultural, sâmbătă, au evoluat în concurs copiii cu vârsta între 6 și 14 ani, iar duminică, a doua zi, au urcat pe scenă adolescenții și adulții. Cu toții au prezentat colinde tradiționale, alături de obiceiuri și tradiții de iarnă, precum: ceata junilor, colinda la gazdă, orații etc.

Juriul, compus din specialiști în domeniul folclorului tradițional, muzical și coregrafic din cadrul instituțiilor de profil ale județului Cluj, personalități artistice locale, reprezentați ai organizatorilor și ai comunității locale, a apreciat autenticitatea și valoarea obiceiurilor și tradițiilor prezentate în concurs și a acordat premii participanților. Juriul acestei ediții a fost format din: Mariana Sucală, din partea Primăriei Măguri Răcatău, Corina Cristuțiu, din partea Asociației „De la lume adunate și-napoi la lume date”, președintele Asociației Meșterilor Populari Clujeni, Viorica Ciobanu, Claudiu Cubleșan, consultant artistic la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, managerul CJCPCT Cluj, Adriana Irimieș, alături de președintele juriului, Sebastian Paic, muzeograf la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca.

Astfel, în prima zi, la categoria copii, au fost acordate următoarele premii:

Trofeul festivalului – „Ceata junilor”, Măguri-Răcătău

Premiul I – „Colindătorii Vlădesei”, Săcuieu

Premiul II – Colindătorii de la Școala Gimnazială Călățele

Premiul III – grupul de colindători „Mugurașii” din Răchițele

Mențiuni: Colindătorii de la Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” din Mărișel și grupul de colindători „Flori din Apuseni”, Cluj-Napoca.

În a doua zi a festivalului au evoluat adolescenții și adulții, care, după jurizare, au primit următoarele premii:

Trofeul festivalului: „Ceata junilor” de la Măguri-Răcătău

Premiul I – Grupul de colindători „Jijicanii”, din cadrul Asociației „De la lume adunate și-napoi la lume date”

Premiul II – Colindătorii din Borod, județul Bihor

Premiul III – Grupul de colindători „Păstrătorii Tradițiilor” , Răchițele

Juriul a acordat premii și pentru frumusețea portului popular îmbrăcat de cetele de colindători. Astfel, Premiul I a fost acordat Colindătorilor din Borod, județul Bihor, iar Premiul al II-lea a ajuns la Grupul de colindători „Păstrătorii Tradițiilor”, Răchițele și „Ceata junilor” de la Măguri-Răcătău.

Un moment aparte în cadrul acestei ediții a Festivalului, coordonat de directorul căminelor culturale din comuna Măguri-Răcătău, Mariana Pleșa, o mare iubitoare de tradiții și o neobosită coordonatoare de proiecte culturale, a fost „Jocul Ursului”, un obicei unic în România, care a intrat inclusiv în atenția specialiștilor care doresc să-l includă în Lista Patrimoniului Mondial Imaterial UNESCO. Acesta a fost prezentat atât în cadrul paradei cetelor de colindători, cât și pe scena Căminului Cultural din Măguri–Răcătău de Ceata urșilor din Leorda-Comănești, jud. Bacău, coordonator Marian Nistor și fondator Fănică Hanganu. Cei aproape 50 de membri ai cetei au creat un adevărat spectacol de sunet, culoare și dans, spre deliciul participanților, care s-au bucurat de frumusețea acestui obicei specific Văii Trotușului. Ceata urşilor din Comăneşti a atras atenţia întregii lumi. Astfel, aceștia au apărut pe coperta celebrei publicaţii National Geographic, dar și în alte ziare din străinătate. Potrivit etnologilor, ursul era un totem al geţilor, iar jocul semnifică moartea şi reînvierea naturii. La Comănești există și un Festival de Datini şi Obiceiuri Strămoşeşti, un eveniment unic în România și cu tradiție, iar atracția principală o reprezintă „Jocul Urșilor”. Cei care fac parte din acest grup se pregătesc înainte cu mai multe luni pentru acest festival, a precizat coordonatorul cetei, Marian Nistor, există o adevărată concurență între cetele de „urși”, și, de la an la an, tot mai mulți locuitori din zonă sunt dornici să intre în aceste cete, formate din copii și adulți, uneori familii întregi, oameni de profesii și ocupații diferite: elevi, studenți, doctori, juriști etc.

În fiecare zi, festivalul a fost deschis de primarul comunei, Alexandru Livescu. Acesta a mulțumit tuturor pentru prezență, pentru frumusețea colindelor și obiceiurilor de iarnă prezentate, arătând că instituția pe care o conduce se va implica și în viitor pentru păstrarea și promovarea obiceiurilor tradiționale din zonă. De asemenea, colinde au prezentat în fața publicului tânăra Anda Mariș din Gilău, elevă a Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, dar și interpreta Camelia Matiș, o iubitoare de folclor, tradiții și obiceiuri.

La final, a luat cuvântul managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Adriana Irimieș, care a mulțumit organizatorilor, arătând că ediția din acest an a fost una foarte reușită. Totodată, a felicitat toate cetele de colindători participante, pentru momentele deosebite prezentate, a mulțumit publicului prezent și a precizat că instituția clujeană de cultură va sprijini pe viitor și alte acțiuni culturale, ce au menirea de conserva și promova cultura tradițională din zonă și transmiterea acesteia către tânăra generație.

Festivalul-concurs de obiceiuri și tradiții de iarnă „Junii Satului” urmărește redescoperirea valorilor tradiționale, a obiceiurilor de iarnă autentice locale, promovarea și orientarea acestora spre tânăra generație, pentru păstrarea și punerea în valoare a creațiilor populare autentice, a portului popular, a obiceiurilor și tradițiilor românești.