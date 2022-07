Comunicat de presă – C.T.P. Cluj-Napoca S.A

Din cauza restrictilor de circulatie impuse cu ocazia organizarii Pietei Volante in zona Parcului Stadion, C.T.P. Cluj-Napoca S.A., informeaza publicul calator asupra faptului ca, sambata 30.07.2022 in intervalul orar 05:00 – 15:00 circulatia rutiera va fi inchisa total pe Splaiul Independenţei, de la Podul Napoca până la intersecţie cu str. George Coșbuc. Tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze, care vor circula pe linia 101B Str. Bucium – P-ta Garii (traseu deviat in ambele sensuri din Spl. Independentei pe Pod Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. O. Goga – Pod Napoca – Splaiul Independentei – str. Baritiu – Str. Horea – P-ta Garii). Se suspenda statia Cluj Arena.

Pe linia 100 P-ta Garii – B-dul Muncii vor circula tramvaie. Linia de autobuz M26 va circula deviat pe Pod Napoca, Splaiul Independentei, strada Baritiu P-ta Mihai Viteazul. La intoarcere traseul ramane neschimbat.

În perioada 01.08.2022 orele 00:00 – 10.08.2022 orele 04:30 :

Circulatia tramvaielor pe linia 102 si 102L se suspenda. Tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze, care vor circula pe linia 101B:

Dus: Str. Bucium – P-ta Garii: traseu deviat din Splaiul Independentei pe str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. Octavian Goga – Pod Napoca – Splaiul Independentei – Str. Baritiu – Str. Horea – P-ta Garii . Se suspenda statia Cluj Arena. Se aloca suplimentar statiile de pe traseu: Piata 14 Iulie Sud, Hotel Napoca.

Intors: P-ta Garii, str. Baritiu, Splaiul Independentei, Pod Napoca, str. Octavian Goga, P-ta 14 Iulie, Pod Napoca, Splaiul Independentei. Se suspenda statia Splaiul Independentei. Se aloca suplimentar statiile de pe traseu: statia Octavian Goga, Piata 14 Iulie Nord.

Pe linia 100 P-ta Garii – B-dul Muncii vor circula tramvaie si se infiinteaza linia 100L si P-ta Garii –Depou

Linia 30 de autobuze va circula deviat, dupa cum urmeaza:

Dus : Din P-ta 14 Iulie, pe Str. Octavian Goga – Pod Napoca – Splaiul Independentei – George Baritiu – P-ta M. Viteazul – Str. Cuza Voda – B-dul 21 Decembrie 1989. Se suspenda statia Cluj Arena, statia Hotel Sport, statia Calea Motilor si Memorandumului Sud. Se aloca suplimentar statiile de pe traseu: Piata 14 Iulie Sud, Hotel Napoca, Parcul Central si P-ta Mihai Viteazul Sud. Intors : Din B-dul 21 Dec. 1989, pe Str. Regele Ferdinand – George Baritiu – Splaiul Independentei – Pod Napoca – Str. Octavian Goga – P-ta 14 Iulie. Se suspenda urmatoarele statii: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, Chios si Splaiul Independentei. Se aloca suplimentar statiile de pe traseu: Central, Opera Maghiara Est si statia Octavian Goga, Piata 14 Iulie Nord.

Linia metropolitana M26 va circula deviat pe directia Floresti – Cluj-Napoca din Splaiul Independentei pe Pod Garibaldi – P-ta 14 Iulie – Str. Octavian Goga – Pod Napoca – Splaiul Independentei – Str. George Baritiu – P-ta Mihai Viteazul. Se suspenda statia Cluj Arena. Se aloca suplimentar statia Sala Sporturilor si Hotel Napoca. La intoarcere traseul ramane neschimbat.

