Duke Ellington – mare cântăreț al jazz-ului

Compozitor și pianist american. De-a lungul timpului a fost conducătorul mai multor formații de jazz. După ce și-a înființat propria sa formație muzicală, a fost primul care a folosit vocea umană ca pe un instrument muzical. De-a lungul vieții a scris peste 2000 de cântece și compoziții, de la jazz la muzică religioasă și muzică clasică. A compus muzică pentru patru filme. A susținut concerte în săli renumite, precum la Carnegie Hall din New York, Filarmonica din San Francisco și Opera din Chicago. Acum o să vorbim despre Duke Ellington.

S-a născut pe 29 aprilie 1899, la Washington, D.C. . Este fiul lui James Edward Ellington, majordom, și al Daisy Kennedy Ellington. O figură majoră în istoria muzicii de jazz, cariera sa a cuprins mai bine de jumătate de secol, timp în care a compus mii de cântece pentru scenă, ecran și cântec contemporan. El a creat unul dintre cele mai distinctive sunete de ansamblu din muzica occidentală și a continuat să joace ceea ce el a numit „American Music” . După cum povestește într-una din biografiile sale, își amintește că a pierdut mai multe lecții de muzică decât a luat, prea încântat pentru a merge să se joace cu prietenii săi de-a lungul mării.

Uneori, spune el, președintele Theodore Roosevelt, pe calul său, venea și îi privea jucându-se, singur, fără nici un bodyguard.

Lui Ellington îi plăcea să stea în sala de biliard unde putea asculta gratuit, dar, de asemenea, putea să participe activ la discuții de tot felul. Acest loc i-a permis să-și dezvolte urechea muzicală. A studiat armonia cu profesorul Henry Lee Grant dar de asemenea a învățat să scrie și să citească muzică în timp real cu pianistul și dirijorul Oliver „Doc” Perry. Potrivit lui Ellington, el nu ar fi putut găsi niciodată un profesor mai bun decât acest domn Perry.

Treptat, Duke a început să-și dea seama că dragostea lui pentru muzică este departe de a fi trecătoare și astfel, în 1916, când se afla la doar trei luni de la diploma de arte grafice, a părăsit școala pentru a se dedica în totalitate pianului.

Numeroasele călătorii făcute împreună cu mama sa în Statele Unite îi permit să cânte nu numai în Washington, ci și în Philadelphia și Atlantic City , New Jersey .

Din 1917 până în 1919, Ellington a început oficial o carieră de muzician. În același timp, a lucrat în publicitate și pe post de curier pentru Marina Statelor Unite . În acest moment a părăsit casa familiei pentru o casă pe care a cumpărat-o cu niște economii din concerte și a început să creeze primul său grup de jazz, The Duke’s Serenaders . Acest grup este format mai întâi din colegi de clasă și apoi i s-au alăturat câțiva muzicieni mai experimentați, printre care Arthur Whetsol la trompetă, Otto „Tobby” Hardwick la saxofon și, bineînțeles, marele său tovarăș Sonny Greer la tobe. De asemenea, cântă în compania unui jucător de banjo local pe nume Elmer Snowden. După câteva spectacole promoționale susținute la școală, grupul a susținut primul lor concert oficial la Reformer’s Hall în iarna anului 1917.

Marele său merit este acela al extinderii granițelor jazz -ului mai mult decât orice alt muzician, dar fără a renunța câtuși de puțin la adevărata esență a acestei muzici. De-a lungul a 6 decenii, între 1920 și 1970, Duke Ellington și-a extins în mod continuu țelul și aria de exprimare, devenind un punct aparte și special în lumea jazz-ului: un adevărat compozitor. Una dintre cele mai cunoscute melodii de jazz este „Take the A Train”, care a fost compusă de Billy Strayhorn și înregistrată în scopuri comerciale în 15 februarie 1941.

Duke Ellington a fost câștigătorul a treisprezece premii Grammy din 1959 până în 2000, dintre care nouă i-au fost acordate în timpul vieții sale.

Astăzi, orchestra „Duke Ellington” este condusă din nou de un Ellington, anume de Paul Mercer, nepotul marelui Duke. Orchestra a preluat moștenirea muzicală a lui Duke Ellington. Ea concertează de peste 8 ani în actuala formulă, pe toate continentele globului. Orchestra cuprinde atât tineri interpreți cât și veterani ai vechii trupe conduse de Duke Ellington, printre care Barrie Lee Hall (trompetă).

Una din cele mai cunoscute melodii ale lui Duke Ellington în România este „Caravan”.

Duke Ellington a murit la data de 24 mai 1974 în New York.

