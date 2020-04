Duminica Floriilor, prăznuită la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

La Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim (Duminica Floriilor), 12 aprilie 2020, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Episcop-vicar Benedict Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre slujire și smerenie, și a precizat că „Hristos vine astăzi, în cetatea noastră, ca să ne schimbe viața”.

„După cum adună cloșca puii sub aripi, Hristos a voit să-i adune pe cei din Ierusalim, și-n felul acesta voiește să ne adune pe noi. Acum mântuirea este mai aproape. Când Hristos vine în mijlocul nostru, mântuirea este mai aproape. Și socotesc că aici este și mesajul acestei duminici. Lărgind aria geografică, Hristos vine astăzi, în cetatea noastră, în cetatea Clujului, ca să ne schimbe viața. Acum Domnul este mai aproape, mântuirea este mai aproape. El vine în casa noastră, după cum a intrat în casa lui Lazăr, dar nu intră triumfal, pentru că nu acesta este stilul lui Dumnezeu, ci intră sub chipul slujitorului. De aceea, toți cei care slujesc în aceste zile, îi slujesc pe cei bolnavi, aflați în nevoie, se întâlnesc în mod special, intim, cu Domnul Hristos, Slujitorul. Așa vom vedea peste câteva zile, că El Însuși ni se prezintă, vine în viața celui care are nevoie, identificându-se cu cel sărac, cu cel flămând, cu cel bolnav, cu cel singur, dar vine mai ales identificându-se cu cel care slujește, pentru că acesta este chipul cel mai demn al lui Dumnezeu, chipul slujitorului, chipul smereniei. Smerenia este și metodologia lui Dumnezeu. De aici începe crucea lui Hristos, de aici începe Săptămâna Mare, crucea este semnul cel mai specific al lui Hristos, este catedra de unde vorbește Hristos. Și tocmai de aceea, El caută, tratează, dar și întărește și acompaniază pe cei care au nevoie de ajutor și, în cele din urmă, îmbrățișează. El este Cel care caută oaia cea rănită și o ia pe umeri și o duce în staul, dar cu o singură condiție, ca cineva să își dorească acest lucru.

Astăzi este șansa noastră, și de aceea zic că este și judecata noastră, a celor din Cluj și de ce nu, din toată țara. Este judecata noastră, dacă Îl primim sau nu-L primim pe Hristos în orașul nostru, în casa noastră și în inima noastră. Pentru că singurul om deplin, singura persoană, care nu ne dezamăgește niciodată este Domnul Hristos, este Dumnezeul nostru, despre care se spune că mai degrabă mama își va uita copilul său decât El să ne uite pe noi (cf. Isaia 49,15). Când vine Hristos în viața noastră, vine deodată cu bucuria. Chiar și în aceste momente de restriște, bucuria lui Hristos este prezentă. Numai că nu se mai trăiește exterior, ca de altă dată, ci se trăiește lăuntric, se întâmplă această mișcare dinspre exterior înspre interior.”, a conchis Episcopul-vicar Benedict.