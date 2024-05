Hramul Mănăstirii „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” din Pădureni

La sărbătoarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, miercuri, 8 mai 2024, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Pădureni, județul Cluj, cu prilejul hramului.

De la ora 10:00, în biserica așezământului monahal, Părintele Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. Din sobor au făcut parte: consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol – arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Turda – preotul Alexandru Rus, duhovnicul Mănăstirii Pădureni – ieromonahul Vladimir Marc, precum și alți preoți invitați.

După citirea pericopei evanghelice, pornind de la versetul scripturistic „Această poruncă avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său” (I Ioan 4, 21), Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre virtutea dragostei. De asemenea, ierarhul a vorbit și despre viața și activitatea Sfântului Ioan Teologul.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Macarie Ieromonahul” din Suceava.

La finalul slujbei, pentru întreaga activitate administrativă și pastoral-duhovnicească, Mitroplitul Andrei a ridicat-o la rangul de stavroforă, cu dreptul de a purta crucea pectorală, pe stareța așezământului, monahia Nectaria Pușcaș, iar pe duhovnicul mănăstirii, ierom. Vladimir Marc, l-a hirotesit protosinghel, cu dreptul de a purta crucea pectorală. Primarul Comunei Viișoara, Ioan Roman, a fost distins cu Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, viceprimarul Comunei Tritenii de Jos, Flaviu Chișu, a primit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni, Constantin Sasu a primit Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin”, iar Emil Buțurcă și Florin Hațegan au fost distinși cu Ordinul „Sfinții Martiri Năsăudeni”.

Scurt istoric

Mănăstirea „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul” din satul clujean Pădureni, comuna Tritenii de Jos, județul Cluj, a fost reactivată în 1 ianuarie 2014, pe vatra unei vechi mănăstiri ce a funcționat în jurul anilor 1770. Biserica actuală a mănăstirii a fost reclădită de săteni, în anul 1967, dar a rămas nefolosită până la reînființarea așezământului.

Obștea așezământului monahal este formată din 5 viețuitoare, stareță fiind stavrofora Nectaria Pușcaș, iar duhovnic protosinghelul Vladimir Marc.

În prezent, noul corp de chilii cu trapeză este finalizat parțial, urmând a se construi biserica mănăstirii și întreg ansamblul monahal.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este prăznuit de trei ori pe an, dar în ziua de 8 mai este sărbătorit în cinstea minunii care are loc, în fiecare an, în această zi, la mormântul său din Efes. Mormântul Sfântului Ioan Teologul izvorăște o pulbere sfântă care izbucnește afară în fiecare an, la această dată, iar localnicii o numesc „mană”. Această pulbere divină este cunoscută pentru darurile ei vindecătoare, atât pentru suflet, cât și pentru trup.

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Vlad Zurgalău