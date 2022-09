Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” de la Florești, Cluj

Aşezământul monahal, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, este situat în comuna Florești, județul Cluj, fiind ctitorit din iniţiativa preotului Vasile Fizeşan, a familiei Beldea și a credincioșilor din Floreşti. Piatra de temelie a fost pusă de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu, în 20 noiembrie 1994.

Suntem o mănăstire tânără, nu avem istorie, dar mai știm și faptul că o calitate a tinereții este perseverența. Astfel, dintru început, am căutat să ținem cu strictețe la cele ale vieții de obște – rugăciunea și ascultarea. În anii ’90 exista o dorință mare a credincioșilor din Florești de a avea, acasă la ei, o mănăstire. Parohul de atunci, părintele Vasile Fizeșan, mergea cu localnicii în pelerinaje, în Moldova și în Oltenia. Jertfelnicia lor și bunăvoința autorităților au făcut ca pe 20 noiembrie 1994 să se pună piatra de temelie a acestui așezământ monahal de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu. Mănăstirea este așezată într-un cadru natural mirific, spațiu ce oferă tuturor pace, bucurie și binecuvântare. După aproape doi ani de la punerea pietrei de temelie am fost numită stareță – la 1 septembrie 1996 și, de atunci, ușor, ușor, am clădit împreună ziduri și inimi, spune Stavrofora Teodora Câmpan, stareța mănăstirii.